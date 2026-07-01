Gelandang Paris Saint-Germain asal Portugal, Vitinha—salah satu playmaker terbaik di dunia—menunjukkan performa yang mengecewakan di Piala Dunia 2026. Sebuah laporan media menegaskan bahwa statistiknya lebih buruk dibandingkan empat tahun lalu di Piala Dunia Qatar, maupun musim ini di Paris.

Menurut surat kabar "AS", Vitinha bukanlah pemain seperti biasanya, atau mungkin Portugal tidak mampu memanfaatkan kemampuannya secara optimal.

Inilah kenyataannya... Gelandang Paris Saint-Germain, salah satu playmaker terbaik di dunia, nyaris tidak meninggalkan jejak di Piala Dunia, sama seperti pemain timnas Portugal lainnya.

Tak ada jejak Vitinha yang biasanya mendapat pujian... Tak ada sepatah kata pun dari pemain yang memukau dunia dengan gaya permainannya.

Tiga pertandingan, dua hasil imbang, kekecewaan besar saat melawan Kongo di laga pembuka, dan kekhawatiran yang mendalam saat menghadapi Kolombia di pertandingan terakhir, semuanya menjadi indikasi bahwa gaya pelatih Roberto Martínez dengan Vitinha tidak cocok untuk sang pemain, dan bahwa gaya Luis Enrique di Paris Saint-Germain-lah yang lebih sesuai baginya.

Selain itu, lini tengah yang sangat sukses yang ia bentuk bersama Fabián Ruiz dan João Neves di klub Paris tersebut—yang menjadikan mereka yang terbaik di dunia di posisi masing-masing—tidak membuahkan hasil bersama Portugal.

João Neves sendiri tidak dianggap sebagai pemain inti yang pasti (ia duduk di bangku cadangan saat melawan Kolombia), sementara gelandang Rúben Neves—yang disukai oleh Roberto Martínez—memiliki kemampuan penempatan posisi yang lebih baik, namun gerakannya jauh lebih sedikit, sehingga menghambat kreativitas Vitinha.

Sedangkan Bruno Fernandes, ia lebih sering berposisi jauh dari kotak penalti daripada yang disukai pemain Paris Saint-Germain tersebut untuk berkoordinasi dengan rekan-rekannya. Akibatnya, kreativitas Vitinha pun berkurang.

Statistiknya di Piala Dunia menegaskan hal ini; ia tampil sebagai starter dalam ketiga pertandingan, bermain selama 250 menit, menempuh jarak 28,6 kilometer, dan meraih penilaian keseluruhan 6,8—satu poin lebih rendah dari rata-rata penampilannya sepanjang musim bersama Paris Saint-Germain (7,7). Kecepatan tertingginya mencapai 31,4 km/jam dalam 101 sprint.

Ia terlibat dalam 579 serangan, memberikan 281 umpan dan 143 penguasaan bola, memaksa lawan kehilangan bola sembilan kali, serta menekan lawan sebanyak 54 kali.

Tingkat ancamannya terhadap lawan mencapai 0,20. Ia hanya memenangkan lima duel dan menciptakan dua peluang. Angka-angkanya lebih buruk daripada penampilannya di Qatar dalam segala aspek.

Penampilan Portugal mendapat kritik tajam, karena banyak yang menganggapnya sebagai kekecewaan terbesar di Piala Dunia.

Portugal menempati posisi kedua di grupnya di belakang Kolombia, dan tidak kalah dalam pertandingan terakhirnya melawan Kolombia, yang secara jelas lebih unggul, serta hanya terhindar dari kekalahan berkat keputusan offside.

Namun, hasil imbang tersebut tidak cukup untuk memastikan posisi teratas di grup, yang semakin memperumit situasinya. Timnas Portugal akan menghadapi Kroasia pada pertandingan berikutnya, dan jika menang, kemungkinan besar akan berhadapan dengan Spanyol.