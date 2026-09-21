Sebuah laporan media, hari Senin ini, memuji penampilan duet Barcelona, Raphinha dan Lamine Yamal, pada musim ini.

Selain menemukan sosok Raphinha, sebagai penyerang yang tak pernah puas mencetak gol, pelatih Hansi Flick juga memiliki Lamine Yamal, yang menjalani awal musim istimewa dengan koleksi gol yang fantastis.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut: "Duet Barcelona ini, tanpa diragukan lagi, adalah yang paling produktif di liga-liga besar Eropa".

Duet tersebut mengoleksi 19 gol dan 7 assist di La Liga Spanyol, sebuah torehan yang unggul jauh atas duet Real Madrid, Mbappe (7 gol dan 2 assist) dan Bellingham (3 gol dan 3 assist), yang memiliki 10 gol dan 5 assist. Di posisi ketiga terdapat duet Rayo Vallecano, Camello (7 gol dan 1 assist) dan Alvaro Garcia (2 gol dan 2 assist), dengan koleksi 9 gol dan 3 assist.

Adapun posisi keempat ditempati duet Manchester City dengan koleksi 8 gol serta 2 assist, berkat Haaland (5 gol dan 0 assist) dan Rayan Cherki (3 gol dengan 2 assist).

Bayern Munich mengandalkan Olise (4 gol dan 2 assist) dan Kane (3 gol dan 0 assist).

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Duet klub Jerman itu, di seluruh kompetisi (di mana mereka telah tampil di 4 kompetisi), mencetak 14 gol dan memberikan 5 assist.

Adapun total gol Raphinha dan Lamine, di La Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, mencapai 22 gol dan 9 assist.

Jika dicermati, kita mendapati bahwa kedua pemain tersebut, baik sebagai pencetak gol maupun pemberi assist atau dalam kedua peran itu, terlibat dalam 27 gol dari total 36 gol Barcelona: 24 dari 31 gol di La Liga Spanyol dan 4 dari 5 gol di Liga Champions Eropa.

Angka yang menakjubkan. Dan pada pertandingan melawan Racing saja, mereka terlibat dalam 6 dari 7 gol.

Dari 27 gol yang mereka libati, salah satunya memberikan assist dan yang lain mencetak gol pada empat di antaranya.