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Pembicaraan tentang penderitaan Manchester United kini bukan lagi sekadar sesuatu yang berlebihan atau luapan amarah suporter, melainkan kenyataan pahit yang ditegaskan oleh angka-angka. Tim yang dulu begitu ditakuti di seluruh Eropa kini memiliki lini pertahanan terburuk di benua itu dan tengah menjalani perjuangan nyata untuk menghindari degradasi.

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Kenyataan yang mengejutkan: Manchester United bukanlah tim yang kuat, melainkan tim yang sedang dilanda krisis mendalam. Kekalahan telak di kandang Liverpool bukanlah kejutan bagi para pendukungnya. Sebaliknya, banyak yang justru khawatir hasilnya bisa lebih buruk dari itu.

Setelah merosot ke peringkat 19 dan sudah 90 hari berlalu sejak kemenangan terakhirnya di liga, United bersiap menjamu Brentford di Old Trafford pada Sabtu, dalam upaya terakhir untuk menghentikan rentetan kekalahan dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan.

Angka-angka yang diungkap oleh desk olahraga surat kabar Inggris "Daily Mail" sepenuhnya memberatkan tim ini dan menjelaskan mengapa mengabaikan pembicaraan soal perjuangan menghindari degradasi kini menjadi hal terakhir yang bisa dilakukan.

Pertahanan Terburuk di Eropa

Tidak mengherankan jika Manchester United berada di puncak daftar pertahanan terburuk di Eropa, karena secara resmi mereka memiliki pertahanan terburuk di antara lima liga top.

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Gol telat Luis Suárez untuk Sporting Lisbon membuat jumlah kebobolan United bertambah menjadi 36 gol di semua kompetisi, melampaui Lens (35), Crystal Palace (34), Getafe (34), dan Union Berlin (33).

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Ini adalah Lens yang kebobolan sembilan gol dalam satu pertandingan Liga Champions. Ini juga Union Berlin yang kebobolan lima gol atau lebih sebanyak tiga kali musim ini, termasuk kekalahan telak 7-0 dari Bayern Munich.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa United, baik secara individu maupun kolektif, tidak memiliki organisasi sama sekali, tidak memiliki keinginan untuk menjalankan hal-hal mendasar, dan tidak memiliki ketangguhan yang membuat penyerang lawan berpikir dua kali sebelum menyerang.

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Khusus di Liga Primer Inggris, United menempati peringkat 19 dalam jumlah peluang berbahaya yang diberikan kepada lawan, juga peringkat 19 dalam jumlah expected goals yang dihadapi, serta memiliki selisih expected goals terburuk keenam di liga.

Jika melihat empat divisi teratas di Inggris, Manchester United adalah satu dari hanya dua tim yang belum pernah mencatatkan nirbobol dalam satu pertandingan pun musim ini, bersama Ipswich Town.

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Di level individu, gambarannya bahkan lebih suram. Matthijs de Ligt tampak benar-benar kebingungan dalam penampilan pertamanya sebagai starter di liga dalam 357 hari saat menghadapi Liverpool. Leny Yoro terus membuat kesalahan yang mahal, Diogo Dalot tidak lagi berada di level yang biasa ditunjukkannya, performa Noussair Mazraoui menurun drastis, Patrick Dorgu terlihat tidak nyaman saat bertahan, Harry Maguire kurang cepat dalam melakukan pemulihan, dan Lisandro Martínez hanyalah bayang-bayang pucat dari versi terbaik yang pernah kita lihat sebelumnya.

Bencana Bola Mati dan Kelemahan Fisik

Bola mati bagi Manchester United adalah bencana dalam arti yang sesungguhnya. Di Liga Primer Inggris, tim ini menempati peringkat 20 dalam jumlah gol kebobolan dari situasi bola mati dengan tujuh gol, sementara berada di peringkat 19 dalam jumlah gol yang dicetak dari bola mati dengan hanya satu gol.

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Salah satu kekhawatiran terbesar lainnya adalah betapa mudahnya pertahanan United ditembus. Dengan rata-rata 111,5 kilometer per pertandingan, tim ini menempati peringkat 19 di liga dalam hal jarak tempuh, dan sangat kekurangan kecepatan serta kebugaran fisik di lini tengah maupun di sektor sayap.

Meski muncul tanda-tanda positif dalam hasil imbang yang sulit di Lisbon, masalah-masalah United mengancam akan menjatuhkan Pochettino dan stafnya apabila pertahanan, kebugaran, dan bola mati tidak segera dibenahi.