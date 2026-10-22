"Angka-angka Membongkar Paradoks Istirahat": Balasan Keras Catalan atas Pernyataan Mourinho Jelang El Clasico

Sebuah laporan dari surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" membantah pernyataan pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengenai Barcelona yang mendapatkan satu hari tambahan untuk beristirahat sebelum El Clasico yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang, dengan merujuk pada catatan pertemuan-pertemuan yang digelar setelah laga Liga Champions Eropa, yang menunjukkan bahwa klub ibu kota secara historis mendapatkan hari istirahat lebih banyak dibanding rivalnya.

Mourinho mengangkat persoalan ini seusai laga Real Madrid melawan Leipzig, dengan mengatakan: "Saat ini, kami memiliki 24 jam lebih sedikit dibanding Barcelona untuk beristirahat sebelum El Clasico".

Keluhan pelatih asal Portugal itu muncul karena Real Madrid memainkan laga Eropanya pada hari Rabu di kandang sendiri, sementara Barcelona bermain melawan Paris Saint-Germain pada hari Selasa di ibu kota Prancis, yang memaksa klub Katalan itu untuk kembali melalui penerbangan malam.

Namun surat kabar Katalan itu menilai bahwa pernyataan Mourinho tidak mencerminkan gambaran historis secara utuh, seraya menegaskan bahwa El Clasico akan digelar pada hari Minggu tepat pukul sembilan malam, yakni jadwal yang memberikan kedua tim periode istirahat sepanjang mungkin setelah kewajiban Eropa mereka.

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Angka memberi Barcelona argumen historis

Menurut laporan tersebut, sejak musim 2018-2019, El Clasico hari Minggu akan menjadi pertemuan kedelapan yang digelar pada bulan Oktober setelah kedua tim memainkan laga Liga Champions Eropa pada pertengahan pekan.

Selama pertemuan-pertemuan ini, Real Madrid memperoleh 26 hari istirahat di antara laga Liga Champions Eropa dan Liga Spanyol, berbanding 23 hari untuk Barcelona, menurut statistik yang dipaparkan surat kabar tersebut.

Laporan itu mengecualikan dari perhitungan El Clasico musim 2019-2020, yang ditunda akibat kekhawatiran terjadinya kerusuhan di tengah situasi politik yang dialami Katalonia kala itu terkait gerakan kemerdekaan.

Laga tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu pukul satu siang di Stadion Camp Nou, setelah Barcelona menghadapi Slavia Praha di Praha pada hari Rabu, sementara Real Madrid bermain melawan Galatasaray di Istanbul pada hari Selasa, pada waktu yang sama.

Barcelona lebih dirugikan oleh jadwal hari Sabtu

Argumen surat kabar Katalan itu tidak terbatas pada total hari istirahat, tetapi juga meluas ke jumlah kali setiap tim terpaksa memainkan El Clasico pada hari Sabtu, setelah laga Eropa yang digelar pada hari Rabu.

Menurut laporan tersebut, Barcelona menghadapi Real Madrid dalam kondisi ini sebanyak dua kali, berbanding satu kali untuk klub ibu kota, yang berarti klub Katalan itu lebih sering mengalami jadwal padat ini dibanding rivalnya.

Laporan itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan El Clasico pada hari Minggu pukul sembilan malam merupakan jadwal terjauh yang mungkin dilakukan setelah laga Liga Champions Eropa, mengingat laga Sevilla dan Osasuna digelar pada hari Senin, bersamaan dengan gelaran penghargaan Ballon d'Or di London pada pukul sembilan malam.