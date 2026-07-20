Dalam kemenangan 1-0 (0-0, 0-0) yang sangat ketat yang diraih Furia Roja setelah perpanjangan waktu, bek FC Barcelona ini menjadi salah satu pemain terbaik di lapangan. Ia tidak hanya membantu Spanyol kembali menjaga gawang tetap tak kebobolan, tetapi statistik individu sang pemain berusia 19 tahun ini pun berbicara banyak.

Setelah 120 menit pertandingan, Cubarsi tidak hanya mencatatkan sentuhan bola terbanyak di antara 34 pemain yang turun ke lapangan (139), tetapi juga memberikan umpan terbanyak (121), di mana 96 persen di antaranya berhasil sampai ke rekan setimnya.

Selain itu, ia melakukan aksi penyelamatan terbanyak (6) dan juga tampil meyakinkan dalam serangan. Pemain berusia 19 tahun ini melepaskan 21 umpan yang menembus lini pertahanan lawan saat melawan Argentina — jumlah terbanyak dibandingkan pemain lainnya.

Bukan hanya karena penampilannya yang gemilang di final, Cubarsi pun dianugerahi penghargaan resmi sebagai pemain muda terbaik di seluruh turnamen setelah peluit akhir dibunyikan. Dengan demikian, ia mengikuti jejak, antara lain, Kylian Mbappé dan Thomas Müller, yang masing-masing juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik pada penampilan Piala Dunia pertama mereka.

Bersama rekan setimnya Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) yang juga tampil gemilang, pemain muda Barcelona ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Spanyol hanya kebobolan satu gol dalam delapan pertandingan hingga meraih gelar juara Piala Dunia.

Getty Images

Hanya satu gol yang kebobolan: Spanyol mencatatkan sejarah Piala Dunia

Dalam sejarah Piala Dunia yang kini hampir mencapai 100 tahun, belum ada satu pun tim lain yang mampu mencapai prestasi ini. Penyerang Belgia, Charles De Ketelaere, adalah satu-satunya pemain yang berhasil menaklukkan kiper Spanyol, Unai Simon, yang—sama seperti Cubarsi—juga meraih penghargaan individu sebagai kiper terbaik turnamen.

Dalam tujuh pertandingan turnamen lainnya, Simon tidak perlu sekali pun mengambil bola dari gawangnya. Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay di babak penyisihan grup, Austria di babak 16 besar, Portugal di babak 8 besar, Prancis di semifinal, serta Argentina di final — tak ada satupun yang berhasil mencetak gol ke gawang tim Iberia ini.

Pada Piala Dunia yang baru saja berakhir ini, Cubarsi, bersama Simon dan bek kiri Marc Cucurella, menjadi salah satu dari hanya tiga pemain dalam skuad Spanyol yang bermain selama setiap menit di lapangan.

Getty Images

Penampilan Pau Cubarsi di FC Barcelona terkadang kurang meyakinkan

Turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko tersebut sangat kontras dengan penampilan pemain berusia 19 tahun itu di FC Barcelona pada musim lalu. Di sana, di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, Cubarsi memang sering diturunkan sebagai pemain inti dan mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi (satu gol), namun penampilannya yang terkadang tidak konsisten tidak selalu berkontribusi pada stabilitas pertahanan tim Catalan tersebut.

Bagi para penggemar Barca, penampilannya di semifinal Liga Champions melawan Atlético Madrid pada bulan April kemungkinan besar akan membangkitkan kenangan buruk. Di pertandingan tersebut, Cubarsi membiarkan lawan Giuliano Simeone lolos karena posisi yang buruk dan, sebagai pemain terakhir, menjatuhkannya dengan sedikit canggung melalui pelanggaran darurat.

Akibatnya, ia diusir dari lapangan oleh wasit dengan kartu merah, dan Barcelona kalah tipis 0-2 dalam pertandingan tersebut. Karena pada leg kedua seminggu kemudian, tanpa Cubarsi yang sedang menjalani skorsing, Barcelona hanya mampu menang 2-1, tim Catalan itu pun tersingkir dari Liga Champions.