Raphinha melanjutkan ketajamannya di lini serang bersama Barcelona pada awal musim 2026-2027, setelah mencetak lima gol sejauh ini, sehingga memuncaki daftar pencetak gol tim, mengungguli Fermin Lopez yang mengoleksi tiga gol, Lamine Yamal dengan dua gol, dan Ademi dengan satu gol.

Dengan tampil pada pekan baru La Liga, bintang asal Brasil itu bisa saja meraih pencapaian istimewa yang hanya berhasil digapai oleh sangat sedikit pemain Barcelona sepanjang sejarah klub.

Penyerang asal Brasil tersebut menampilkan awal musim yang bisa jadi bersifat rekor, sesuatu yang sama sekali tidak mudah, setelah mencetak dua gol ke gawang Elche, satu gol ke gawang Athletic Bilbao, dan dua gol ke gawang Rayo Vallecano, sehingga ia menjebol gawang lawan dalam tiga pekan beruntun.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", terdapat 13 pemain dalam sejarah Barcelona yang pernah mencetak gol selama tiga pekan pertama, tetapi daftar itu menyusut menjadi hanya lima pemain saat mencapai empat dan lima pertandingan beruntun.

Tiga pemain mencetak gol dalam empat pertandingan pertama secara beruntun, yakni Kubala pada musim 1953-1954, dengan total 8 gol ke gawang Real Sociedad, Jaen, Valladolid, dan Sporting; Cayetano Re pada musim 1964-1965, dengan total 5 gol ke gawang Las Palmas, Atletico, Deportivo, dan Murcia; serta Cesc Fabregas pada musim 2011-2012, dengan total 4 gol ke gawang Villarreal, Real Sociedad, Osasuna, dan Valencia.

Saat mencapai lima pertandingan beruntun, daftar tersebut hanya mencakup dua pemain, yaitu Cesar Rodriguez pada musim 1950-1951, setelah mencetak 8 gol ke gawang Real Sociedad, Atletico, Real Madrid, Murcia, dan Valencia; serta Zlatan Ibrahimovic pada musim 2009-2010, setelah mencetak 5 gol ke gawang Sporting, Getafe, Atletico, Racing, dan Malaga, sekaligus menjadi pemain pertama yang menjalani musim perdananya di La Liga dan meraih pencapaian ini.



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Sejak awal abad ke-21, Lionel Messi adalah satu-satunya pemain yang memiliki rentetan empat pertandingan resmi beruntun dengan mencetak gol sejak awal musim.

Pada musim 2011-2012, bintang asal Argentina itu mencetak gol dalam dua pertandingan Piala Super Spanyol melawan Real Madrid, dengan mengemas tiga gol, lalu mencetak satu gol ke gawang Porto pada Piala Super Eropa, sebelum menjebol gawang Villarreal dua kali dalam laga pembuka La Liga.

Pada musim 2012-2013, Lionel Messi mencetak gol pada Piala Super Spanyol, dengan mengemas dua gol ke gawang Real Madrid, kemudian mencetak dua gol di La Liga ke gawang Real Sociedad dan Osasuna.

Pada awal musim 2026-2027, Raphinha meningkatkan koleksinya menjadi 5 gol, saat Barcelona mengalahkan Elche dengan skor 5-0, setelah pemain asal Brasil itu dan Fermin Lopez masing-masing mencetak dua gol, ditambah satu gol Ademi.

Pada pertandingan kedua melawan Athletic Bilbao, Raphinha kembali mencetak gol, dan Fermin Lopez pun ikut menjebol gawang lawan, dalam kemenangan dengan skor 2-0.

Pada pertandingan ketiga melawan Rayo Vallecano, Raphinha mencetak dua gol lagi, sementara Lamine Yamal membuka koleksi golnya musim ini dengan mencetak dua gol pula, dan gol kelima Barcelona lahir dari gol bunuh diri yang dicetak Lejeune ke gawangnya sendiri.