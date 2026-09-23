"Angka-angka ini benar-benar tidak bisa diterima": John Terry melancarkan kritik keras terhadap taktik Alonso

Pesona pengaruh Xabi Alonso di Stamford Bridge padam lebih cepat dari yang diperkirakan. Setelah awal yang menjanjikan, Chelsea mengalami kemunduran defensif yang menggemparkan menyusul kekalahan telak tiga gol tanpa balas dari Brentford, sehingga tim tersebut melewati tiga pertandingan beruntun tanpa meraih satu kemenangan pun di Liga Primer Inggris.

Saat ini Chelsea berada di peringkat kesepuluh dengan raihan hanya 7 poin, sementara gawang mereka telah kebobolan 12 gol sebagai lini pertahanan terlemah di seluruh Premier League setelah lima pekan berlalu.

Kemunduran defensif yang mengkhawatirkan ini memicu deras kritik tajam, yang paling menonjol datang dari legenda tim John Terry melalui kanal YouTube-nya. Ia menyatakan: "Angka-angka ini benar-benar tidak dapat diterima bagi kami sebagai suporter, dan sebagai legenda klub, dan kami sedang melalui masa yang sangat sulit."

Data menunjukkan berlanjutnya kegagalan Chelsea untuk mencatatkan clean sheet selama 22 pertandingan beruntun di Premier League, dalam rangkaian bencana defensif terpanjang klub London tersebut sejak tahun 1965.

Awal yang bencana ini menempatkan Alonso sebagai pemilik awal musim terburuk kedua Chelsea pada abad ke-21, hanya lebih baik dari awal suram Mauricio Pochettino dengan 5 poin.

John Terry mengkritik filosofi taktik Alonso dalam menangani bola-bola mati dan pertahanan zona, ia menambahkan: "Saya berasal dari mazhab lama dan lebih menyukai penjagaan individu. Pertahanan zona membuat para pemain melepaskan tanggung jawab. Dalam pertandingan melawan Brentford, lawan memanfaatkan ruang di tiang jauh tanpa ada yang tahu siapa menjaga siapa begitu bola melewati para bek. Para pemain harus memikul tanggung jawab."

Di sisi lain, Xabi Alonso mengakui adanya kelemahan defensif yang nyata dalam sistemnya, dan ia menyatakan usai pertandingan: "Sudah jelas bahwa kami perlu berbenah secara defensif. Kami tampil bagus secara ofensif tetapi kami kehilangan keseimbangan. Persoalannya tidak hanya menyangkut bola-bola mati, tetapi juga duel satu lawan satu, membangun serangan, dan mengendalikan tempo pertandingan. Saat ini kami tidak memiliki ketangguhan yang cukup untuk bersaing sepanjang 90 menit, tetapi segala sesuatu membutuhkan waktu."

Meski dengan segala kesulitan, manajemen Chelsea memperbarui kepercayaan penuh mereka pada proyek teknis pelatih muda asal Spanyol itu, dengan mengandalkan jeda internasional saat ini untuk mencari solusi cepat bagi celah-celah pertahanan tersebut, terlebih karena tim absen dari kompetisi Eropa musim ini dan mencurahkan seluruh fokusnya pada kompetisi domestik.

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