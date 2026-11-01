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Pelatih kepala Roma Gian Piero Gasperini memuji kepercayaan diri timnya yang sangat tinggi setelah kemenangan telak 5-2 atas Udinese membuat torehan mereka mencapai 28 gol dalam sepuluh pertandingan liga. Gasperini menekankan tanggung jawab bersama seluruh anggota skuad saat Roma memberi tekanan kepada pemuncak klasemen Serie A.

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Roma tundukkan Udinese lewat penampilan memukau di babak pertama

Roma memberi tekanan besar kepada dua tim teratas klasemen Serie A setelah meraih kemenangan tandang sensasional 5-2 atas Udinese. Tim asuhan Gian Piero Gasperini mendominasi tuan rumah pada babak pertama yang nyaris sempurna, dengan mencetak empat gol.

Bryan Cristante membuka keunggulan lewat sundulan pada menit kesepuluh sebelum Moro, Donyell Malen, dan Evan N'Dicka membawa Roma unggul empat gol.

Matias Soule dan Malen juga sama-sama membentur tiang atau mistar gawang saat Roma mendominasi babak pertama.

Gasperini soroti kepercayaan diri seluruh tim dalam mencetak gol

Berbicara kepada DAZN seusai pertandingan, Gasperini menyoroti awal musim Roma yang memecahkan rekor dengan 28 gol dalam sepuluh laga pertama mereka di liga. "Terkadang angka-angka memang menggambarkan situasinya," jelas Gasperini.

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"Selain mencetak banyak gol, kami juga mendapat gol dari banyak pemain berbeda. Itu menunjukkan betapa besarnya kepercayaan diri di dalam tim."

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"Banyak pemain yakin mereka bisa memberikan kontribusi menentukan, baik lewat assist maupun gol. Kami mencetak lebih banyak gol melalui lebih banyak pemain, dan itu pertanda yang sangat bagus," tambahnya.

Konsentrasi sedikit menurun saat Udinese bangkit di babak kedua

Udinese memperkecil ketertinggalan melalui mantan pemain Roma, Nicolo Zaniolo, dan Palma, sebelum Daniele Ghilardi memastikan kemenangan lewat gol pertamanya di Serie A pada masa tambahan waktu.

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Gasperini mengakui intensitas timnya sempat menurun setelah ia melakukan pergantian pemain sebagai langkah antisipasi untuk melindungi Malen dan Moro.

"Ketika Anda unggul 4-0, meski saat jeda kami mengatakan bahwa kami harus berhati-hati... hal seperti itu bisa terjadi," ujar Gasperini, seraya menyebut kelelahan akibat menjalani tujuh pertandingan dalam tiga pekan.

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Roma terus memburu gelar menjelang pekan yang padat

Kemenangan ini membuat lini serang tajam tim asuhan Gasperini telah mencetak 12 gol dalam sepekan di semua kompetisi.

Roma terus menjaga momentum kuat di dekat puncak klasemen Serie A.

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Skuad Gasperini kini akan mengevaluasi kondisi kebugaran para pemain menjelang laga-laga berikutnya.