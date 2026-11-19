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Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, menerima kabar gembira dalam sesi latihan hari ini, Kamis, setelah kembali bisa mengandalkan salah satu beknya. Hal ini meredakan krisis kekurangan pemain di lini belakang yang dialami Barcelona belakangan ini.

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Harian "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Jules Kounde menunjukkan kemajuan positif dalam proses pemulihan dari cedera keseleo pergelangan kaki parah yang dialaminya saat menghadapi Real Betis.

Bek sayap asal Prancis itu berlatih bersama rekan-rekannya hari ini, Kamis, untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera.

Setelah sang pemain Prancis kembali berlatih bersama rekan setimnya, tantangan berikutnya adalah mengembalikannya ke skuad Hans Flick. Staf kepelatihan pelatih asal Jerman itu bersama tim medis akan berupaya menyiapkannya untuk laga melawan Villarreal di LaLiga pada Minggu mendatang, atau, jika diperlukan, untuk pertandingan kontra Sabah Baku di Liga Champions pada Rabu berikutnya, apabila mereka menilai ia belum cukup bugar untuk tampil melawan Villarreal.

Barcelona juga memantau kondisi Pau Cubarsi, yang mengalami strain pada otot iliopsoas sehingga kehadirannya di laga kontra Villarreal masih diragukan, meski peluangnya untuk tampil belum sepenuhnya tertutup. Keikutsertaannya akan bergantung pada kondisi fisiknya serta lamanya waktu istirahat yang ingin diberikan Flick kepadanya.

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Frenkie de Jong tidak akan menemui kendala untuk bermain pada hari Minggu. Ia sempat mengalami nyeri di paha, tetapi pelatih Xavi Hernandez mengizinkannya tampil dalam laga Belanda melawan Jerman di UEFA Nations League.

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Laga-laga Berat Menanti Barcelona

Barcelona memasuki periode padat musim ini, dengan rentetan laga beruntun di berbagai kompetisi yang sudah menanti. Jadwal tersebut hanya memberi Hans Flick dan para pemainnya waktu singkat untuk bernapas, di tengah tantangan fisik dan teknis yang kian berat seiring masih berlanjutnya masalah cedera yang menimpa tim.

Tim Catalan itu akan memulai maraton ini pada Minggu mendatang saat menjamu Villarreal di Stadion Spotify Camp Nou dalam lanjutan pekan ke-13 LaLiga, sebelum bertolak ke Azerbaijan untuk menghadapi Sabah Baku pada Rabu, 25 November, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Lawatan ke Azerbaijan merupakan perjalanan tandang terjauh Barcelona sepanjang tahun ini, yang tentu menambah beban fisik para pemain, sebelum kembali berlaga di LaLiga dengan menghadapi Deportivo La Coruna pada 29 November. Laga itu akan menjadi pertandingan ketiga tim dalam sepekan, sekaligus laga tandang kedua secara beruntun.

Ujian tak berhenti sampai di situ. Barcelona akan membuka Desember dengan laga besar melawan Atletico Madrid pada 2 Desember di Camp Nou. Pertandingan itu merupakan laga pekan ke-23 LaLiga yang dimajukan karena agenda Piala Super Spanyol yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027.

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Tiga hari berselang, tepatnya 5 Desember, tim akan menjamu Celta Vigo, sebelum menghadapi Manchester City dalam duel Eropa yang dinanti-nantikan pada tanggal 8 bulan yang sama, dalam matchday keenam fase liga Liga Champions.

Barcelona akan menutup rangkaian tujuh laga dalam 21 hari dengan bertandang ke markas Malaga pada 12 atau 13 Desember, dalam pertandingan yang jadwal kick-off-nya belum ditetapkan secara resmi hingga saat ini.

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Setelah maraton itu berakhir, anak asuh Flick tak akan mendapat waktu istirahat panjang. Mereka dijadwalkan melakoni penampilan perdana di Copa del Rey pada 15 hingga 17 Desember di babak 32 besar, melawan lawan yang belum diketahui.

Adapun laga terakhir Barcelona pada 2026 adalah menghadapi Real Sociedad di Camp Nou pada 19 atau 20 Desember dalam lanjutan LaLiga.