Sebuah insiden yang menarik perhatian terjadi pada hari Kamis di hotel tempat para pemain Mesir menginap di Dallas. Dalam rekaman video terlihat seorang penggemar muda ingin berfoto bersama pemain Mesir Trezeguet, namun situasi tiba-tiba menjadi ricuh.

Trezeguet sudah bersiap untuk berfoto bersama penggemar muda tersebut, ketika Ibrahim Hassan—asisten pelatih tim nasional yang merupakan saudara kembar identik dari Hossam Hassan—mendekati pemain dan penggemar muda itu.

Seorang petugas keamanan Amerika mendekati Hassan dan kemudian menyeretnya menjauh: “Back off!” Hassan menjadi sangat kesal dan berteriak: “Don’t push me! Don’t push me!” Seorang anggota staf lainnya berkata: “Are you crazy?!”

Tepat ketika situasi tampak sedikit terkendali, Hassan meluapkan amarahnya: “Fuck you! Fuck you!” Hassan ingin menyerang petugas tersebut, tetapi dicegah oleh staf tim Mesir.

Alasan pasti di balik tindakan petugas tersebut belum sepenuhnya jelas. Media Mesir melaporkan bahwa saat itu hotel tempat para pemain menginap sedang ramai, dan hal itu mungkin menjadi salah satu motifnya.

Bagaimanapun juga, ini bukanlah persiapan yang ideal bagi Mesir, yang sejauh ini menjalani Piala Dunia dengan sangat baik. Negara Afrika tersebut finis di posisi kedua dalam grup bersama Belgia dan akan bertanding pada Jumat malam (pukul 20.00 waktu Belanda) di babak 32 besar melawan Australia.