Ismail Al-Zaitouni, anggota Federasi Sepak Bola Maroko (Uni Kerajaan), menegaskan bahwa proyek yang dipimpin federasi tersebut selama bertahun-tahun merupakan penyebab di balik kesuksesan beruntun yang diraih tim nasional “Singa Atlas”, sambil menyoroti bahwa Presiden Federasi, Fawzi Lakjaâ, memainkan peran sentral dalam meyakinkan sejumlah besar pemain berkewarganegaraan ganda untuk membela Maroko, terutama Ashraf Hakimi, yang sempat hampir mengenakan seragam tim nasional Spanyol.

Al-Zaitouni mengatakan, dalam pernyataannya melalui stasiun radio “Mega FM” Mesir, hari Rabu ini, bahwa lolosnya Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda telah membahagiakan para penggemar Arab, sambil menegaskan bahwa pencapaian tim nasional ini bukanlah kebetulan belaka.

Ia menambahkan: “Kami telah membahagiakan masyarakat Arab setelah mengalahkan timnas Belanda, dan ini adalah pencapaian yang telah kami upayakan selama bertahun-tahun, serta kami telah memenuhi harapan para penggemar.”

Ia menjelaskan bahwa proyek Maroko didasarkan pada perencanaan jangka panjang, sambil menyoroti bahwa Federasi telah berfokus selama bertahun-tahun untuk merekrut pemain profesional di Eropa.

Ia berkata: “Sejak Fawzi Lakjaa menjabat sebagai presiden Federasi Sepak Bola Maroko, tujuannya adalah meyakinkan para pemain profesional di Eropa dan mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk membela tim nasional Maroko, dan kami berhasil melakukannya dengan sejumlah besar pemain seperti Hakim Ziyech dan Ibrahim Diaz, Selain itu, Achraf Hakimi sempat hampir membela tim nasional Spanyol, namun kami berhasil meyakinkannya untuk bermain bagi Maroko.”

Ia menambahkan bahwa tim nasional Maroko saat ini diperkuat oleh para pemain yang berkarier di liga-liga terkuat Eropa, sambil tetap mempertahankan identitas Maroko.

Ia berkata: “Kami memiliki pemain yang bermain di liga-liga Eropa terbesar yang selaras dengan filosofi sepak bola Maroko dan mempertahankan identitas Maroko. Lihat saja Ayoub Bouadi yang bergabung dengan tim nasional untuk pertama kalinya dan tidak mengecewakan, selain adanya pemain inti seperti Yassine Bounou, namun yang terpenting adalah sistem secara keseluruhan mendukung tim nasional Maroko.”

Al-Zaitouni juga memuji kinerja yang ditunjukkan oleh pelatih kepala Walid Regragui, sekaligus menegaskan bahwa kelangsungan karier seorang pelatih dalam sepak bola tetap bergantung pada hasil.

Ia berkata: “Kami menghargai kerja besar yang telah dilakukan Walid Regragui bersama tim nasional Maroko, namun kepergiannya adalah hal yang wajar dalam sepak bola, dan konsistensi dalam hasil pertandingan adalah bukti nyata kesuksesan.”

Ambisi ke Semifinal

Anggota Federasi Sepak Bola Maroko itu juga berbicara mengenai ambisi tim nasional di edisi Piala Dunia kali ini, menegaskan bahwa mencapai semifinal sekali lagi merupakan tujuan utama.

Ia mengatakan: “Tidak ada yang terjadi secara kebetulan bagi kami; semuanya dilakukan dengan fokus dan perencanaan. Saat ini, ambisi kami sangat tinggi, yaitu mencapai semifinal Piala Dunia seperti yang terjadi pada edisi sebelumnya.”

Ia menambahkan: “Jalan menuju final Piala Dunia akan penuh dengan rintangan, tetapi kami memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai babak semifinal.”

Mengenai pertandingan mendatang melawan Kanada, Al-Zaitouni menekankan bahwa pertandingan itu tidak akan mudah, sekaligus memuji performa Yassine Bounou.

Ia mengatakan: “Pertandingan melawan Kanada tidak akan mudah, dan Yassine Bounou selalu memenuhi harapan para penggemar Maroko; penampilannya sangat luar biasa.”

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Perbandingan antara Bono dan El Hadary

Ia juga menolak membuat perbandingan langsung antara Bono dan mantan kiper timnas Mesir, Essam El-Hadary, sambil menambahkan: “Perbandingan di antara keduanya sulit, karena keduanya adalah kiper kelas atas.”

Ia melanjutkan: “Essam El-Hadary memiliki sejarah yang gemilang; ia adalah ‘Tembok Tinggi’, dan berkontribusi dalam membawa timnas Mesir meraih gelar Piala Afrika sebanyak tiga kali.”

Di sisi lain, Al-Zaitouni berbicara mengenai penunjukan pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, sebagai manajer teknis Al-Ahly, sambil menegaskan bahwa manajemen klub telah membuat pilihan yang tepat.

Tantangan Ammouta bersama Al-Ahly

Ia berkata: “Saya mengenal Al-Hussein Ammouta dengan baik; dia adalah pemain yang luar biasa, dan sebagai pelatih, dia memiliki kepribadian yang sangat kuat baik di dalam maupun di luar lapangan.”

Ia menambahkan: “Ia memiliki gaya permainan yang khas dan menerapkannya di lapangan, dan saya yakin ia akan sukses bersama Al-Ahly serta mengembalikan tim ke posisi semula.”

Al-Zaitouni mengakhiri pernyataannya dengan menyampaikan harapan untuk tim nasional Mesir di Piala Dunia, seraya berkata: “Saya berharap tim nasional Mesir bisa melaju sejauh mungkin di turnamen ini demi mengharumkan nama sepak bola Arab dan Afrika, terutama karena Maroko, Mesir, dan Aljazair merupakan tim-tim Arab yang lolos ke babak gugur Piala Dunia.”