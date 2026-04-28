Anggota dewan Corinthians melontarkan pernyataan pedas tentang Memphis: 'Dia menghancurkan klub!'

César Romeu, anggota dewan direksi Corinthians, melontarkan kritik tajam kepada Memphis Depay. Romeu membongkar kondisi keuangan klub Brasil tersebut dan menganggap pemain asal Belanda itu sebagai salah satu penyebab utamanya.

Dalam wawancara dengan Central do Timão, penasihat tersebut menyatakan bahwa beban utang Corinthians sangat tinggi dan ia menyatakan dukungannya kepada ketua Osmar Stabile. “Kita harus terus mendukungnya, karena ia melakukan segala upaya untuk melunasi utang-utang ini.”

Romeu tidak puas dengan agen-agen pemain. “Setiap kali ada uang masuk, agen-agen sudah siap menuntut pembayaran untuk para pemain. Itu seperti sumur tanpa dasar.”

“Tapi yang benar-benar menghancurkan klub adalah Memphis Depay,” kata Romeu dengan tegas. “Satu juta euro per bulan, tapi dia tidak mencetak gol dan tidak memberikan assist.” “Pemain itu sudah empat bulan tidak bermain, tapi kita harus terus membayar. Dan utangnya yang belum dibayar masih mencapai tujuh juta euro,” kata anggota dewan itu dengan nada kesal.

Meskipun demikian, Corinthians ingin mempertahankan Depay dan telah menyusun rencana tiga langkah untuk itu: pertama, kedua belah pihak harus menyetujui perpanjangan kontrak, kemudian kontraknya yang menguntungkan harus dibuat lebih layak secara finansial, dan terakhir, klub harus menarik mitra keuangan tambahan.

Penyerang asal Belanda itu baru bermain dalam dua belas pertandingan untuk Corinthians musim ini dan absen dalam delapan belas pertandingan karena cedera. Ia hanya mencetak satu gol dan memberikan satu assist.