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Statistik dan klasemen tampaknya tidak cukup untuk menenangkan Liverpool menjelang laga besar Minggu mendatang. Tamu yang akan datang ke Anfield bukanlah Manchester United yang lama terseok-seok musim ini, melainkan tim yang benar-benar baru dan tengah mencari awal yang berbeda di bawah arahan pelatih barunya, Mauricio Pochettino.

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Itulah inti pesan Andoni Iraola, pelatih Liverpool, yang menolak menganggap pertandingan ini sebagai laga mudah melawan tim yang terpuruk di peringkat ke-18 dan belum merasakan kemenangan di liga sejak Agustus lalu. Bagi pelatih asal Spanyol tersebut, momen ini justru bisa menjadi yang paling berbahaya bagi timnya.

Dalam konferensi pers pralaga, Iraola mengatakan: "Kami harus menyadari pentingnya pertandingan ini. Mereka punya pelatih baru, dan itu menjadi tantangan baru bagi kami. Memang benar mereka memiliki sedikit keunggulan ini, karena kami tidak punya acuan apa pun untuk bersiap, sebab mereka bisa menempuh jalan berbeda yang terus terang belum kami ketahui saat ini."

Iraola paham bahwa kedatangan pelatih baru mengubah segalanya di ruang ganti. Setiap pemain akan berusaha membuktikan diri, dan setiap pemain akan berjuang untuk merebut tempat di susunan pemain inti. Hal itu bisa memberi United suntikan moral yang luar biasa untuk menghidupkan kembali musim mereka yang tersendat.

Ia menambahkan: "Awal pertandingan akan sangat penting. Kami mengenal para pemain mereka dengan baik, siapa mereka, serta kekuatan dan kelemahan yang sudah mereka tunjukkan. Namun, kami harus meredam semangat mereka sejak dini dan tidak memberi mereka kesempatan untuk merasa mampu bangkit."

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Liverpool menjalani laga ini dari peringkat keempat setelah memenangi 6 dari 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan adu penalti atas Chelsea di Piala Liga. Meski begitu, performa di Anfield masih menjadi sumber kekhawatiran nyata bagi tim pelatih, karena tim hanya meraih satu kemenangan dari 5 pertandingan liga di kandang.

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Iraola mengakui masalah ini secara terbuka: "Ya, saya rasa kami sadar bahwa statistik kami di laga tandang jauh lebih baik. Kami perlu memperbaiki aspek ini, dan Manchester United adalah kesempatan pertama untuk membuktikannya."

Tugas ini semakin berat jika melihat sejarah pertemuan terbaru kedua tim. Manchester United belum pernah kalah dari rival mereka, Liverpool, sejak September 2024, dan juga belum pernah kalah di Anfield sejak kekalahan bersejarah 7-0 dari tim asuhan Jurgen Klopp pada Maret 2023. Hal ini memberi tim tamu kepercayaan diri tambahan meski hasil mereka sedang menurun.

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Di sisi lain, Liverpool akan mendapat dorongan besar dengan kembalinya tiga pemain yang cedera, yakni Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, dan Virgil van Dijk, yang diperkirakan siap tampil pada laga hari Minggu. Sementara itu, Iraola menegaskan bahwa Giovanni Leoni dan Conor Bradley sudah kembali berlatih, tetapi belum siap untuk bermain.

Dalam konteks lain, Iraola mengecam insiden perekaman sesi latihan Manchester United menggunakan drone pekan ini, setelah ia menerima rekaman yang diunggah seseorang di kanal YouTube-nya, yang kemudian meminta maaf dan menghapusnya.

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Iraola menutup pernyataannya dengan berkata: "Mereka mengirimkan rekaman itu kepada saya kemarin, tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa tindakan itu seharusnya tidak legal. Itu terjadi pada Manchester United, tetapi bisa juga terjadi pada saya di sesi latihan mana pun. Ini bukan soal keuntungan, melainkan soal fakta bahwa seseorang bisa melakukannya. Ada alasan mengapa kami berlatih secara tertutup, dan saya rasa ini bukan hal yang baik bagi klub mana pun."