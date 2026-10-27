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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Anfield bakal serbamerah! Suporter Lens dilarang bertandang ke Liverpool setelah kekacauan akibat penggunaan piroteknik membuat klub Prancis itu dijatuhi sanksi UEFA

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UEFA secara resmi melarang suporter Lens menghadiri laga Liga Champions mendatang melawan Liverpool di Anfield. Sanksi berat itu dijatuhkan menyusul serangkaian kericuhan penonton dan penggunaan piroteknik secara luas dalam pertandingan-pertandingan Eropa baru-baru ini.

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UEFA tindak tegas kekacauan akibat piroteknik

Badan sepakbola Eropa mengambil sikap tegas terhadap masalah penonton yang berulang kali melibatkan pendukung RC Lens musim ini. Badan disiplin UEFA mengonfirmasi bahwa klub Prancis itu dilarang menjual tiket kepada pendukungnya untuk dua laga tandang berikutnya di fase liga Liga Champions.

Keputusan ini diambil menyusul kekacauan dalam pertandingan mereka baru-baru ini melawan Club Brugge. Laga tersebut sempat dihentikan karena banyak suar dinyalakan dan dilemparkan ke arah lapangan serta pendukung lawan.

Dampak finansialnya juga besar bagi klub Ligue 1 itu. UEFA menjatuhkan denda sebesar €80.000 kepada Lens atas sejumlah pelanggaran, termasuk menyalakan dan melemparkan piroteknik serta tindakan perusakan oleh pendukung tim tamu. Putusan ini menyusul peringatan sebelumnya setelah insiden serupa terjadi saat Lens bertandang menghadapi Slavia Prague pada September. Artinya, klub tersebut sudah berada dalam masa percobaan sebelum pelanggaran terbaru terjadi di Belgia.

Dampak terhadap laga melawan Liverpool dan Leipzig

Jadwal penerapan larangan itu membuat Lens tidak akan didampingi pendukung tandangnya yang vokal dalam dua laga penting. Laga pertama yang terdampak adalah lawatan ke markas RB Leipzig pada 24 November, disusul kunjungan ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada 27 Januari. Selain itu, larangan untuk laga ketiga ditangguhkan dengan masa percobaan dua tahun. Langkah ini menjadi peringatan terakhir bagi para pendukung klub tersebut terkait perilaku mereka di kompetisi Eropa ke depan.

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Bagi Liverpool, putusan ini memastikan atmosfer pertandingan fase liga terakhir mereka pada tahun baru akan sepenuhnya didominasi pendukung tuan rumah. Liverpool saat ini menjalani kiprah yang kuat di Eropa di bawah arahan Andoni Iraola. Mereka menempati peringkat ketiga klasemen keseluruhan dengan catatan sempurna setelah tiga pertandingan. Setelah meraih poin maksimal sejauh ini, klub Merseyside itu berada dalam posisi bagus untuk lolos otomatis ke fase gugur. Ketiadaan pendukung tim tamu di Anfield akan semakin memperkuat keuntungan mereka sebagai tuan rumah pada Januari.

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Kesulitan Lens kian bertambah

Sementara Liverpool terus tampil gemilang, Lens menghadapi kesulitan di dalam dan luar lapangan saat kembali ke kompetisi elite Eropa. Setelah kalah telak 3-0 dari Club Brugge, klub Prancis itu kini berada di peringkat ke-27 klasemen fase liga, dengan hanya mengumpulkan tiga poin dari tiga laga pertama. Tanpa dukungan pendukung tandang di Jerman dan Inggris, upaya mereka untuk naik ke posisi zona play-off tentu akan semakin sulit saat turnamen memasuki fase penentuan pada bulan-bulan musim dingin.

Petinggi klub sebelumnya telah menunjukkan kesediaan untuk mengambil tindakan internal dengan melarang pendukung mereka sendiri menghadiri derbi sengit melawan Lille. Insiden yang terus berulang ini membuat UEFA harus bertindak, sehingga Lens mesti menjalani laga-laga tersulit yang tersisa tanpa dukungan para pendukung setianya.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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