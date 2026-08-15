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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Anel Ahmedhodzic bisa meninggalkan Feyenoord dan kembali ke Inggris

Transfers
Feyenoord
Southampton
A. Ahmedhodzic

Bek Feyenoord Anel Ahmedhodzic diminati sejumlah klub, termasuk Southampton. Hal itu dilaporkan Fabrizio Romano pada Sabtu.

Di De Kuip, bek berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Transfermarkt menaksir nilai Ahmedhodzic sebesar 10 juta euro.

Feyenoord membayar hampir 7 juta euro setahun lalu untuk memboyong Ahmedhodzic dari Sheffield United.

Kini, pemain internasional Bosnia dan Herzegovina dengan 24 caps itu bisa kembali ke Championship. Southampton telah melakukan pendekatan.

Menurut Romano, ada sejumlah klub yang mengincar Ahmedhodzic, yang tampaknya mulai tersisih di Feyenoord.

Eredivisie
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Feyenoord
FEY
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GAE
Championship
Watford crest
Watford
WAT
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Southampton
SOU

Pada musim debutnya, Ahmedhodzic masih tampil 36 kali untuk Feyenoord. Minggu lalu saat melawan Sparta, dia bahkan tidak masuk dalam skuad pertandingan.

Kepindahan pada musim panas tampaknya menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Ahmedhodzic juga memiliki gaji yang cukup besar di Feyenoord, salah satunya karena rekam jejaknya di Inggris.

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