Aneh: Suporter Ajax membakar mobil milik suporter Feyenoord yang sedang dalam perjalanan ke Zwolle

Pada Minggu sore terjadi kebakaran mobil di dekat jalan tol A28 di sekitar Putten, demikian dilaporkan De Stentor. Berdasarkan rekaman video dan laporan di X, para pendukung Ajax membakar mobil tersebut karena mobil itu milik para pendukung Feyenoord yang sedang dalam perjalanan menuju laga tandang melawan PEC Zwolle.

“Telah terjadi bentrokan antara pendukung Ajax dan Feyenoord di dekat titik pertukaran arah Feyenoord di A28,” tulis voetbal_ultras di Instagram.

“Selain itu, belum ada detail lain yang diketahui, kecuali bahwa sebuah mobil milik pendukung Feyenoord telah dibakar,” tulis media tersebut lebih lanjut.

De Puttenaer memiliki informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut. “Saat tim penyelamat tiba, asap hitam tebal menyelimuti jalan tol. Mobil tersebut berada di bagian belakang area parkir, tanpa ada kendaraan lain di sekitarnya.”







