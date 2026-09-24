Saied Abu Farchi menerima kartu merah dengan cara yang ganjil pada Kamis malam dalam duel Nations League antara Austria dan Israel. Penyerang berusia dua puluh tahun itu merayakan gol penyeimbangnya dengan menirukan senapan menggunakan bendera sudut dan tak lama kemudian harus meninggalkan lapangan.

Abu Farchi mencetak gol 1-1 pada menit ke-55 dengan menyundul umpan silang. Dalam selebrasinya, ia kemudian memegang bendera sudut dan menggunakannya untuk membuat gestur menembak, yang lantas membuat wasit Georgi Kabakov turun tangan.

Wasit asal Bulgaria itu sudah lebih dulu memberi Abu Farchi kartu kuning tiga menit sebelumnya karena sebuah pelanggaran. Atas cara selebrasinya, pemain Israel itu kembali mendapat kartu kuning, sehingga ia diusir dari lapangan usai menerima kartu kuning kedua.

Israel pun harus memainkan sisa pertandingan dengan sepuluh orang. Austria pada akhirnya baru bisa memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu menjadi gol-gol pada fase akhir laga dan memenangi duel di Linz dengan skor 3-1.

Pada menit ke-90, gol penentu untuk kedudukan 2-1 tercipta. Gelandang PSV Paul Wanner memberikan assist kepada bek kiri Phillipp Mwene, yang pada masa lalu juga pernah terikat kontrak dengan PSV dan kini bermain untuk FSV Mainz.

Jauh di masa injury time, kemenangan Austria menjadi lebih meyakinkan. Penyerang Sasa Kalajdzic memastikan skor akhir 3-1 pada menit ke-95, sehingga Israel tetap pulang dengan tangan hampa setelah kartu merah tersebut.

Bagi Abu Farchi, itu baru penampilan keduanya bersama tim nasional Israel. Ia menjalani debut internasionalnya pada awal Juni lewat penampilan singkat sebagai pemain pengganti melawan Albania dan untuk pertama kalinya mencetak gol bagi negaranya saat menghadapi Austria.

Penyerang berusia dua puluh tahun itu pindah ke Colorado Rapids pada 1 September. Klub MLS tersebut membayar lima juta euro kepada Maccabi Tel Aviv, klub tempat Abu Farchi mencetak lima belas gol dalam 52 pertandingan.







