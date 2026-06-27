Aneh: Pemain inti Brasil menertawakan lawan dalam konferensi pers

Menjelang pertandingan Piala Dunia antara Brasil dan Jepang, Rayan tanpa sengaja memicu kemarahan banyak penggemar sepak bola Belanda. Penyerang Bournemouth berusia sembilan belas tahun itu mengaku dalam konferensi pers bahwa ia tidak tahu siapa pemain paling berbahaya dari Jepang, yang kemudian memicu gelombang kritik di media sosial yang menuduhnya arogan dan tidak menghormati. Brasil dan Jepang akan bertanding pada Senin, 29 Juni pukul 19.00 waktu Belanda dalam babak 16 besar Piala Dunia.

Pemain asal Brasil itu ditanya dalam konferensi pers tersebut siapa menurutnya pemain paling berbahaya dari Jepang. “Oh, astaga… Oh, astaga… Sejujurnya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa pemain paling berbahaya mereka. Saya harus benar-benar menonton rekaman pertandingannya,” jawab Rayan sambil tersenyum.

Namun, ia kemudian menekankan rasa hormatnya terhadap lawan. “Mereka adalah tim dengan kualitas yang tinggi. Mereka sangat kuat. Kami bekerja keras sepanjang minggu ini untuk tampil sebaik mungkin dan meraih kemenangan.”

Cabang ESPN di Belanda membagikan cuplikan tersebut di Facebook dengan teks: ‘Penyerang Brasil Rayan sudah kesulitan menghadapi lawan Jepang’, yang kemudian diikuti banyak komentar. “Sungguh tidak sopan. Aku mendukung Jepang. Semoga mereka menghancurkan Brasil dengan skor 3-0 atau semacamnya,” tulis Geoffrey.

Michel menanggapi: “Mereka hanya menertawakan Jepang, saya benar-benar mendukung Jepang sekarang.” Leo berkata singkat namun tegas: “Arogan.”

Penonton lain melihat pernyataan tersebut sebagai motivasi tambahan bagi tim Jepang. “Meremehkan. Gunakan saja ini di ruang ganti. Hat-trick untuk Ueda!”, tulis Jan-Willem Capelle. Peter-Jan: “Kesombongan mendahului kejatuhan.” Gerard menambahkan: “Saya sungguh-sungguh berharap Jepang menang. Salah satunya karena hal ini.”

Namun, tidak semua orang sependapat dengan kritik tersebut. Mateus Mendes berpendapat bahwa banyak orang salah menafsirkan reaksi tersebut. “Saya rasa banyak orang tidak memahami humor Brasil. Tetaplah menikmati suasana khas Belanda, haha, para pembenci,” tulisnya.

Rayan awalnya memulai Piala Dunia sebagai pemain cadangan, tetapi mendapat kesempatan di tim asuhan pelatih nasional Carlo Ancelotti setelah Raphinha mengalami cedera otot paha saat melawan Haiti. Saat melawan Skotlandia, ia membalas kepercayaan tersebut dengan memberikan assist kepada Vinícius Júnior, setelah merebut bola di area tengah lapangan.

Dengan demikian, Rayan menjadi pemain Brasil termuda sejak Pelé pada tahun 1958 yang memberikan assist di Piala Dunia. Pemain sayap ini diperkirakan juga akan menjadi starter saat melawan Jepang.







