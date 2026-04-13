Aneh: para penggemar dipancing keluar dari tribun dengan dalih palsu saat pertandingan KKD

Adegan yang mencolok terjadi pada Senin malam dalam laga Divisi Keuken Kampioen antara Jong FC Utrecht dan Vitesse. Sekelompok pendukung klub asal Arnhem itu diusir dari tribun menjelang akhir babak pertama dan akhirnya bahkan dikeluarkan dari stadion.

Pada babak pertama, beberapa pendukung Vitesse tersebar di tribun tuan rumah di Stadion Galgenwaard. Hal itu tidak luput dari perhatian, terutama ketika tribun tamu mengajak para penonton yang hadir untuk berdiri jika mereka mendukung Vitesse. Ajakan tersebut direspons oleh para pendukung di tribun tuan rumah. Stadion tersebut hampir kosong, karena Jong FC Utrecht hanya menarik sedikit pendukung tuan rumah.

Tak lama sebelum peluit babak pertama berbunyi, situasi tersebut berakhir. Petugas keamanan mendekati kelompok suporter tersebut dan meminta mereka meninggalkan tribun. Awalnya, para suporter diberi tahu bahwa mereka boleh duduk di tribun tamu, namun ternyata itu hanyalah janji palsu.

Aksi tersebut langsung memicu frustrasi di kalangan suporter tamu yang ikut serta. Mereka menunjukkan ketidakpuasan dengan meniup peluit keras dan meneriakkan yel-yel kepada panitia. Slogan ‘malu-maluin’ berkali-kali menggema di stadion.

Salah satu pendukung Vitesse yang hadir menceritakan pengalamannya kepada Voetbalzone setelah pertandingan. “Kami berada dalam sebuah kelompok dan didekati oleh seseorang yang tampak cukup ramah. Dia mengatakan bahwa dia memiliki dua pilihan: kami harus keluar, atau kami akan diantar ke sektor tamu.”

“Pada suatu saat, kami berjumlah sekitar lima puluh orang dan kami semua dikawal keluar. Saat itu baru saja jeda pertandingan dan kami mengira akan dibawa ke tribun tamu.”

Namun, harapan itu ternyata salah. “Kami harus berbaris dalam dua barisan terlebih dahulu, lalu wajah dan kartu identitas kami difoto. Tiba-tiba kami disuruh pulang.” Hal itu menimbulkan rasa frustrasi yang besar di kalangan kelompok pendukung Vitesse.

Seorang penggemar lain menulis di X: “Bahkan aparat keamanan pun tidak mau ketinggalan kesuksesan kami. Hei, bercanda, mereka mengusir pendukung Vitesse dari tribun tuan rumah di Galgenwaard yang sepi. Sedih. Sangat sedih. Padahal tidak ada masalah apa-apa.”