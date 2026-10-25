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FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Aneh!” Legenda Arsenal Martin Keown kecam taktik Xabi Alonso setelah Chelsea secara mengejutkan kalah dari Tottenham

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Martin Keown mempertanyakan keputusan taktik Xabi Alonso yang mengejutkan setelah Chelsea menelan kekalahan mengecewakan 0-2 dari Tottenham di kandang. Mantan bek Arsenal itu tidak mengerti mengapa sang pelatih memilih skema nomor sembilan palsu alih-alih menurunkan penyerang berpengalaman dari bangku cadangan.

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Tottenham raih kemenangan langka di Stamford Bridge

Tottenham meraih kemenangan 2-0 atas Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu malam. Itu baru kemenangan kedua mereka di stadion tersebut dalam pertandingan liga selama 36 tahun terakhir. Gol bunuh diri seorang kiper cadangan dari situasi sepak pojok membawa tim tamu unggul lebih dulu. Mathys Tel kemudian memastikan kemenangan lewat gol individu brilian yang mengamankan tiga poin.

Chelsea tampil buruk di berbagai lini sepanjang sore. Cole Palmer mendapat kartu merah di antara dua gol Tottenham, melengkapi derbi London yang membuat tuan rumah frustrasi.

Keown pertanyakan keputusan taktik yang aneh

Pelatih Chelsea, Alonso, memilih memainkan Morgan Rogers sebagai penyerang palsu saat menghadapi Tottenham. Keputusan itu diambil setelah penyerang yang sedang tampil apik, Joao Pedro, mengalami cedera saat latihan pada pekan tersebut. Legenda Arsenal, Keown, mengkritik keras susunan tersebut dalam acara BBC Match of the Day. Menurutnya, perubahan taktik itu justru gagal total dan menghambat daya serang Chelsea.

"Itu terasa aneh, memang terasa aneh," kata Keown mengenai susunan pemain awal. "Saya tidak ingat Morgan Rogers pernah bermain sebagai penyerang untuk Aston Villa dan menurut saya dia sama sekali tidak tampil dalam performa terbaiknya hari ini."

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Welbeck harus menunggu di bangku cadangan

Keputusan memainkan Rogers di luar posisi biasanya semakin mengundang pertanyaan mengingat pemain pengganti yang tersedia bagi Alonso. Pelatih Chelsea itu memiliki penyerang berpengalaman di Liga Primer, Danny Welbeck, di bangku cadangan. Welbeck baru dimasukkan menjelang akhir pertandingan ketika tuan rumah sudah tertinggal dan berusaha mengejar ketertinggalan. Keown mengaku sama sekali tidak memahami pilihan tersebut, mengingat tidak ada penyerang murni di lapangan.

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"Kita semua tahu apa yang bisa ditawarkan dan diberikan Danny Welbeck," tambah Keown. "Mereka memainkannya menjelang akhir pertandingan, tetapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak menjadi starter."

Laga krusial di ajang piala menanti Chelsea

Alonso harus segera membangkitkan skuadnya setelah kekalahan menyakitkan dalam derbi London tersebut. Chelsea kembali bertanding pada Rabu malam dalam laga piala yang menyita perhatian. Mereka akan menghadapi Liverpool di putaran keempat Piala Liga Inggris. Laga itu memberi mereka kesempatan langsung untuk bangkit dan kembali tajam dalam mencetak gol.

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Sementara itu, Tottenham punya waktu sepekan penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Mereka kembali berlaga di Liga Primer akhir pekan depan melawan sesama tim London, Crystal Palace.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo