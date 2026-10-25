“Aneh!” Legenda Arsenal Martin Keown kecam taktik Xabi Alonso setelah Chelsea secara mengejutkan kalah dari Tottenham

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Martin Keown mempertanyakan keputusan taktik Xabi Alonso yang mengejutkan setelah Chelsea menelan kekalahan mengecewakan 0-2 dari Tottenham di kandang. Mantan bek Arsenal itu tidak mengerti mengapa sang pelatih memilih skema nomor sembilan palsu alih-alih menurunkan penyerang berpengalaman dari bangku cadangan.

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Tottenham raih kemenangan langka di Stamford Bridge

Tottenham meraih kemenangan 2-0 atas Chelsea di Stamford Bridge pada Sabtu malam. Itu baru kemenangan kedua mereka di stadion tersebut dalam pertandingan liga selama 36 tahun terakhir. Gol bunuh diri seorang kiper cadangan dari situasi sepak pojok membawa tim tamu unggul lebih dulu. Mathys Tel kemudian memastikan kemenangan lewat gol individu brilian yang mengamankan tiga poin.

Chelsea tampil buruk di berbagai lini sepanjang sore. Cole Palmer mendapat kartu merah di antara dua gol Tottenham, melengkapi derbi London yang membuat tuan rumah frustrasi.

Keown pertanyakan keputusan taktik yang aneh

Pelatih Chelsea, Alonso, memilih memainkan Morgan Rogers sebagai penyerang palsu saat menghadapi Tottenham. Keputusan itu diambil setelah penyerang yang sedang tampil apik, Joao Pedro, mengalami cedera saat latihan pada pekan tersebut. Legenda Arsenal, Keown, mengkritik keras susunan tersebut dalam acara BBC Match of the Day. Menurutnya, perubahan taktik itu justru gagal total dan menghambat daya serang Chelsea.

"Itu terasa aneh, memang terasa aneh," kata Keown mengenai susunan pemain awal. "Saya tidak ingat Morgan Rogers pernah bermain sebagai penyerang untuk Aston Villa dan menurut saya dia sama sekali tidak tampil dalam performa terbaiknya hari ini."

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Welbeck harus menunggu di bangku cadangan

Keputusan memainkan Rogers di luar posisi biasanya semakin mengundang pertanyaan mengingat pemain pengganti yang tersedia bagi Alonso. Pelatih Chelsea itu memiliki penyerang berpengalaman di Liga Primer, Danny Welbeck, di bangku cadangan. Welbeck baru dimasukkan menjelang akhir pertandingan ketika tuan rumah sudah tertinggal dan berusaha mengejar ketertinggalan. Keown mengaku sama sekali tidak memahami pilihan tersebut, mengingat tidak ada penyerang murni di lapangan.

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"Kita semua tahu apa yang bisa ditawarkan dan diberikan Danny Welbeck," tambah Keown. "Mereka memainkannya menjelang akhir pertandingan, tetapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak menjadi starter."

Laga krusial di ajang piala menanti Chelsea

Alonso harus segera membangkitkan skuadnya setelah kekalahan menyakitkan dalam derbi London tersebut. Chelsea kembali bertanding pada Rabu malam dalam laga piala yang menyita perhatian. Mereka akan menghadapi Liverpool di putaran keempat Piala Liga Inggris. Laga itu memberi mereka kesempatan langsung untuk bangkit dan kembali tajam dalam mencetak gol.

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Sementara itu, Tottenham punya waktu sepekan penuh untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Mereka kembali berlaga di Liga Primer akhir pekan depan melawan sesama tim London, Crystal Palace.