Aneh: Gedung Putih menelepon Gianni Infantino untuk membatalkan kartu merah Folarin Balogun; penyerang tersebut dibebaskan oleh FIFA

Kasus “penangguhan” kartu merah Folarin Balogun semakin menunjukkan perkembangan yang menarik. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Gedung Putih langsung menghubungi FIFA segera setelah pertandingan Piala Dunia tim Amerika Serikat berakhir untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas keputusan tersebut.

FIFA mengumumkan pada hari Minggu bahwa penyerang Amerika Serikat tersebut, yang diusir dari lapangan dengan kartu merah saat pertandingan melawan Bosnia-Herzegovina, tidak akan diskors untuk pertandingan babak 16 besar melawan Belgia.

Keputusan tersebut sejalan dengan Pasal 27, yang mengatur bahwa skorsing dapat diubah menjadi hukuman bersyarat dengan syarat-syarat tertentu. Cristiano Ronaldo mendapatkan perlakuan serupa menjelang Piala Dunia, setelah awalnya dijatuhi skorsing tiga pertandingan. Karena hukuman tersebut dikurangi menjadi satu pertandingan, ia dapat bermain sejak awal turnamen.

Namun, menjelang keputusan terkait kartu merah Balogun tersebut, dilaporkan terjadi panggilan telepon yang mencolok dari Gedung Putih kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam panggilan tersebut, dilaporkan ada permintaan tegas agar skorsing awal dipertimbangkan kembali.

Namun, menurut FIFA, panggilan telepon tersebut tidak memengaruhi keputusan akhir untuk membebaskan Balogun. “Hal itu tidak mungkin memengaruhi hasilnya, mengingat kewenangan yang diatur dalam Pasal 27 dan sifat independen dari komite disiplin,” kata badan sepak bola dunia tersebut.

Reaksi juga telah datang dari tingkat politik tertinggi. Presiden Donald Trump menyampaikan apresiasinya atas keputusan FIFA. “Terima kasih banyak kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar dan memperbaiki ketidakadilan besar!”, ujarnya.

Dengan demikian, Balogun tetap dapat diturunkan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, yang akan digelar pada Senin malam hingga Selasa dini hari pukul 02.00. Hal ini menjadi kabar buruk bagi penyerang PSV, Ricardo Pepi, yang semula berharap bisa menjadi starter.