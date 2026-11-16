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Andy Robertson kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Skotlandia setelah mencatatkan penampilan ke-103 melawan Swiss, melampaui Sir Kenny Dalglish. Namun, bek sayap Tottenham itu menegaskan pencapaian tersebut bukan tentang dirinya. Ia menyebut Dalglish sebagai pemain terbaik yang pernah dihasilkan negaranya dan berpendapat bahwa Dalglish akan mencetak rekor yang tak terkejar jika bermain di era berbeda.

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Robertson ukir sejarah di St Gallen

Robertson resmi melampaui rekor Dalglish pada Senin malam ketika ia menjadi starter untuk Skotlandia melawan Swiss di St Gallen dalam laga terakhir mereka di Liga Negara-Negara UEFA. Pemain berusia 32 tahun itu menyamai catatan 102 penampilan Dalglish saat menghadapi Makedonia Utara pada Jumat, 40 tahun setelah legenda Liverpool tersebut memainkan laga internasional terakhirnya.

Namun, malam itu tidak dimulai dengan sempurna. Swiss unggul 1-0 saat jeda setelah Lewis Ferguson memasukkan bola ke gawangnya sendiri pada menit ke-22.

“Ini bukan tentang saya”: pesan Robertson sebelum menyamai Dalglish

Sebelum menyamai Dalglish pada Jumat, Robertson menegaskan bahwa momen tersebut adalah milik sosok yang rekornya tengah ia kejar . Kepada BBC, ia berkata: “Ini bukan tentang saya. Malam ini tentang pemain terbaik sepanjang masa di negara kami, dan bagi saya, sosok itu akan selalu Kenny.”

Robertson juga yakin catatan Dalglish tidak akan terkejar seandainya ia bermain pada era sekarang. “Dia memegang rekor ini begitu lama. Dia pantas mendapatkannya. Jika bermain di era berbeda, dia mungkin akan tampil dalam begitu banyak pertandingan hingga catatannya tak akan bisa dikejar,” katanya.

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Robertson: Dalglish mungkin pemain terbaik sepanjang masa di Britania

Robertson, yang mengenal Dalglish dengan baik setelah bergabung dengan Liverpool dari Hull City pada 2017, melontarkan pujian lebih jauh dan meminta negaranya untuk benar-benar menghargai Dalglish. “Terkadang, dan ini bukan kritik, sebagai sebuah negara kami mungkin kurang pandai menyadari betapa hebatnya orang-orang yang kami miliki,” katanya.

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“Bagi saya, dia pemain terbaik yang pernah bermain untuk Skotlandia dan mungkin juga yang terbaik di Britania. Kita harus menghargai pria itu karena saya jelas menghargainya, keluarga saya juga, dan dia akan selalu ada dalam pikiran saya. Saya tidak terlalu memikirkan diri sendiri.”

Apa selanjutnya bagi Robertson dan Skotlandia?

Robertson, yang menjalani debutnya melawan Polandia pada 2014, akan terus menambah rekornya setiap kali tampil lagi.

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Untuk saat ini, ia berharap dapat menginspirasi kebangkitan pada babak kedua di St Gallen sebelum kembali ke Tottenham, sementara Skotlandia berupaya menutup kiprah pertamanya di Liga Negara-Negara UEFA bersama Sebastien Pocognoli dengan hasil positif.