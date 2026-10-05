Andy Carroll, pengakuan mengejutkan dalam autobiografinya: "Saya diperkosa di tempat tidur rumah saya sendiri oleh seorang teman keluarga"

Andy Carroll, mantan penyerang tim nasional Inggris,Liverpool dan Newcastle, memutuskan untuk memecah kebisuannya dengan menceritakan dalam autobiografinya, "Owning It", bahwa ia menjadi korban kekerasan seksual pada 2021. Insiden tersebut, yang saat itu dilaporkan tanpa mengungkap identitasnya, terjadi di rumahnya selama periode keduanya di Newcastle





PELAKU - Pelaku adalah Kevin Adams, 59 tahun, sosok yang dikenal publik Inggris berkat masa lalunya sebagai guru tari dalam program TV "Fame Academy" di BBC dan teman dari mantan pasangannya, yang saat itu sedang tidak berada di tempat. Pada 2023, Chelmsford Crown Court menjatuhkan hukuman 20 bulan penjara kepadanya karena telah menyalahgunakan pemain tersebut saat ia sedang tidur. Kini menjadi pemain dan salah satu pemilik Dagenham & Redbridge, pria 37 tahun itu memilih memasukkan kesaksiannya ke dalam buku tersebut hanya pada saat terakhir, setelah didorong oleh pasangannya, Lou Teasdale.





PERKATAANNYA - "Saya mengalami kekerasan seksual, ya, saya sudah mengatakannya. Menakutkan bahkan hanya untuk memikirkannya dan sampai hari ini hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Saya dan Lou berbicara panjang lebar soal apakah hal itu sebaiknya diceritakan di buku ini atau tidak. Saya menghindari editor saya begitu lama sampai-sampai dia mungkin mengira saya berubah pikiran. Menakutkan untuk membicarakannya, tetapi apa yang terjadi ikut membentuk saya menjadi pribadi seperti sekarang sama besarnya dengan semua hal baik. Dan jika fakta bahwa saya membicarakannya akan membantu bahkan hanya satu orang, maka semuanya akan sepadan. Apa yang terjadi pada saya memengaruhi setiap aspek dalam hidup saya. Saya memikirkannya setiap hari dan itu membuat saya sulit berkonsentrasi pada hal lain apa pun, termasuk sepak bola. Trauma dari apa yang terjadi pada saya belum hilang."







