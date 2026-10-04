Andy Carroll mengungkapkan pekan lalu saat peluncuran biografinya bahwa ia menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria pada 2021. Media-media Inggris kemudian melakukan penelusuran dan menemukan bahwa pria itu adalah Kevin Adams, figur media ternama dan pelatih (dans) dalam ajang pencarian bakat di BBC. Carroll kini mengonfirmasi kepada The Sun bahwa Adams adalah pria yang melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Dalam biografinya Owning It: In My Own Words Carroll menceritakan bahwa seorang 'teman keluarga', yakni Adams, rutin datang ke rumah. Adams merupakan kenalan mantan pasangan Carroll dan dari situlah ia mengenal penyerang Dagenham & Redbridge FC saat ini tersebut.

Carroll, yang kini berusia 37 tahun, dilecehkan pada 2021 setelah sebuah pertandingan bersama Newcastle United. Adams mengundang dirinya sendiri untuk menonton pertandingan tinju di rumah Carroll. "Tetapi dia mulai meracik minuman di dapur, dan setelah beberapa saat saya mulai merasa kepala saya ringan," kata Carroll.

"Saya pikir dia memasukkan sesuatu ke minuman saya. 'Waktunya tidur,' kata saya. 'Saya akan memesankan taksi untukmu.' Tetapi dia bersikeras untuk menginap di kamar tamu."

Carroll mengatakan bahwa ia selalu punya firasat aneh terhadap Adams. "Dia seorang duda dengan anak-anak, tetapi saya tetap merasa bahwa perasaannya kepada saya lebih dari sekadar platonis. Dia terus-menerus meminta saya dan mantan pasangan saya untuk pergi keluar bersamanya. Dia bahkan membelikan saya pakaian."

"Saya tidur tanpa busana, dan ketika saya terbangun pada malam hari, pria itu berada di bawah selimut saya dan mencoba memberi saya blowjob ," tutur Carroll. Mantan striker Liverpool itu kemudian memukul Adams hingga pingsan, menelepon polisi, dan harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangannya.

"Seluruh proses itu merendahkan dan memalukan. Benar-benar mengerikan." Adams membantah semuanya. "Seluruh prosesnya berlangsung dua tahun. Selain pasangan saya saat itu dan keluarganya, tidak ada yang mengetahuinya, dan saya mendapat sangat sedikit dukungan," ujar Carroll.

Adams divonis pada November 2023 atas pelecehan seksual, dijatuhi hukuman penjara 20 bulan, dan dikenai larangan kontak. "Ketika saya mendengar kabar itu dari polisi, saya tidak bisa berhenti menangis. Itu berdampak sangat besar pada hidup saya."

"Saya memikirkannya setiap hari, sehingga saya sulit fokus pada hal-hal lain. Termasuk sepakbola. Trauma itu masih ada sampai sekarang. Tetapi jika dengan menulis ini saya bisa membantu meski hanya satu orang, maka ini sepadan," kata Carroll.



