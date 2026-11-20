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Legenda Ukraina Andriy Shevchenko bereaksi keras terhadap tudingan winger Tottenham Mykhailo Mudryk terkait hasil tes doping positif yang menghambat karier sang pemain. Mantan penyerang AC Milan dan Chelsea yang kini memimpin Asosiasi Sepakbola Ukraina itu menyebut tudingan tersebut sebagai "fitnah tanpa dasar" terhadap federasi sepakbola nasional.

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Perselisihan mencuat terkait skorsing Mudryk akibat meldonium

Perselisihan ini bermula dari hasil tes positif meldonium yang membuat pemain Chelsea berusia 25 tahun yang dipinjamkan itu absen sejak November 2024 hingga Juli 2026 . Meski Mudryk awalnya dijatuhi larangan bermain selama empat tahun, sanksi tersebut dicabut setelah ia mengakui telah melanggar aturan antidoping.

Berbicara di kanal YouTube Guest of Gordon, Mudryk menyalahkan lingkungan tim nasional atas hasil tes positifnya , menuduh UAF membocorkan detail kasus dan menunda kembalinya ia bermain, serta mengklaim Shevchenko hanya memberikan sedikit dukungan. Menanggapi hal itu, presiden UAF tersebut menyatakan bahwa perwakilan Mudryk berulang kali meminta federasi mencari seorang pegawai untuk menanggung kesalahan.

Mudryk melontarkan tudingan, Shevchenko membantah

Menanggapi kasus tersebut, Mudryk bersikeras bahwa zat terlarang itu hanya mungkin masuk ke tubuhnya di Ukraina. "Lingkungan, situasi di tim nasional Ukraina," katanya. "Hal itu seharusnya tidak pernah terjadi. Saya mungkin belum pernah mengatakannya secara terbuka, tetapi sekarang saya mengatakannya. Saya belum pernah mendengar obat seperti meldonium. Obat itu hanya bisa didapat di Eropa Timur. Obat itu hanya mungkin masuk ke tubuh saya di Ukraina. Tidak ada obat seperti itu di Inggris."

Ia menambahkan bahwa hal itu "mengarah pada kesimpulan bahwa zat tersebut masuk saat pemusatan latihan tim nasional". Ketika ditanya apakah ia menyalahkan tim nasional, ia menjawab tegas: "Ya, tepat sekali."

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Shevchenko segera membantah tudingan tersebut. "Saya ingin menyampaikan sikap saya terkait tudingan Mykhailo Mudryk," katanya. "Pernyataan-pernyataan keras telah dilontarkan tentang UAF dan tim nasional Ukraina. Ini adalah fitnah tanpa dasar terhadap orang-orang kami, yang bekerja secara jujur dan profesional."

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Menanggapi dugaan upaya mencari kambing hitam, Shevchenko menegaskan bahwa penyelidikan resmi tidak menemukan kesalahan di pihak federasi. "Usulan seperti itu bertentangan dengan prinsip kerja kami," katanya. "Tudingan yang dilontarkan perwakilan Mykhailo tidak terbukti atau didukung bukti setelah berbagai penyelidikan dan pemeriksaan. Penyelidikan serta kesepakatan penyelesaian akhir dengan WADA dan FA Inggris mengonfirmasi hal ini."

Protokol medis Chelsea dan temuan WADA

Shevchenko juga mengungkap langkah pengamanan ketat yang diperkenalkan setelah potensi transfer Mudryk senilai £88 juta ke Chelsea pada Januari 2023, ketika klub itu menulis kepada UAF untuk meminta agar ia tidak diberi obat apa pun selama membela tim nasional. "Staf tim nasional mematuhi permintaan itu," kata Shevchenko. "Pelatih kepala Serhiy Rebrov juga menyetujui kehadiran dua spesialis pribadi Mykhailo untuk mendampinginya selama pemusatan latihan. Mereka memantau rutinitas dan pemulihannya serta membantunya dalam urusan sehari-hari."

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Federasi menyatakan telah bekerja sama sepenuhnya sepanjang penyelidikan. Shevchenko kemudian menyampaikan tuntutan langsung kepada sang winger dengan mengatakan: "UAF telah melakukan semua pemeriksaan yang diperlukan dalam kasus ini. Kami memberikan informasi yang diminta kepada perwakilan Mudryk dan tetap berhubungan dengan mereka yang menangani kasus ini.

"Jika Mykhailo memiliki bukti untuk mendukung ucapannya, silakan sampaikan. Jika tidak ada bukti seperti itu, saya berharap ia mencabut tudingannya secara terbuka dan meminta maaf kepada orang-orang yang integritas serta profesionalismenya ia ragukan."

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Tuntutan Shevchenko berisiko memperpanjang keretakan dengan tim nasional

Setelah WADA dan FA Inggris merampungkan proses disipliner, kini Mudryk harus membuktikan klaimnya. Kecuali pemain berusia 25 tahun itu mengajukan bukti baru, ia harus memilih antara mencabut tudingannya secara terbuka atau membiarkan hubungannya dengan pimpinan sepakbola Ukraina memburuk.

Perselisihan ini juga membayangi sang winger saat ia berupaya kembali menemukan performanya selama masa peminjamannya di Tottenham setelah kembali dari skorsing pada Juli 2026.