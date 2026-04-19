Andries Jonker mengejutkan semua orang dan akan kembali ke lapangan-lapangan sepak bola Belanda setelah musim panas

Andries Jonker akan kembali ke lapangan-lapangan sepak bola Belanda. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin, ia sedang dalam pembicaraan dengan MVV.

Pembicaraan antara Jonker dan klub asal Limburg tersebut saat ini sudah memasuki tahap akhir. Mantan asisten Louis van Gaal ini akan menggantikan Peter van den Berg.

Awal bulan ini sudah jelas bahwa MVV dan Van den Berg akan berpisah setelah musim ini. Kontraknya tidak diperpanjang.

Sekarang klub tersebut akan menunjuk Jonker. Asistennya akan dijabat oleh Kevin Hofland. Ia dipecat sebagai pelatih kepala Helmond Sport pada musim dingin lalu.

Jonker sebelumnya pernah bekerja sebagai asisten Van Gaal di timnas Belanda, pelatih interim Bayern München, pelatih Wolfsburg, pelatih kepala timnas wanita Belanda, dan pelatih kepala di Telstar.




























