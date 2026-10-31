Andrey Santos ungkap kepindahannya senilai £50 juta dari Chelsea ke Manchester United bermula saat mengantar anak-anaknya ke dokter

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Gelandang Manchester United, Andrey Santos, mengungkap negosiasi singkat pada musim panas yang memastikan transfernya senilai £50 juta dari rival di Liga Primer, Chelsea, pada Juli lalu. Menjelang kembali ke Stamford Bridge pada Sabtu, pemain asal Brasil itu menjelaskan bagaimana perjalanan rutin bersama keluarganya untuk keperluan medis tiba-tiba berubah menjadi panggilan telepon yang mengubah kariernya.

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Negosiasi kilat pastikan kepindahan pada musim panas

Santos menuntaskan kepindahannya dari London barat ke Old Trafford pada 13 Juli setelah menandatangani kontrak lima tahun hingga Juni 2031. Direkrut sebagai bagian dari perombakan lini tengah yang dilakukan manajer Michael Carrick dengan biaya awal £48 juta ditambah bonus £2 juta, pemain asal Brasil itu harus bergerak cepat begitu Manchester United mengajukan pendekatan pertama. Dalam waktu 48 jam sejak pembicaraan dimulai, kedua klub Inggris tersebut mencapai kesepakatan.

Panggilan dari tempat parkir awali kepindahan

Setelah memulai karier senior bersama klub yang didukungnya sejak kecil, Vasco da Gama, sebelum bergabung dengan Chelsea, gelandang itu sempat dipinjamkan ke Nottingham Forest dan klub Prancis Strasbourg sebelum menembus tim utama Chelsea. Musim lalu, ia menjadi pemain reguler di Stamford Bridge dengan mencetak tiga gol dalam 43 penampilan di semua kompetisi. Hal itu mendorong United bergerak beberapa hari sebelum ia dijadwalkan kembali untuk menjalani latihan pramusim.

Dalam wawancara dengan ESPN Brasil, Santos mengenang proses transfer tersebut: "Semuanya berlangsung sangat cepat. Saya ingat saat itu sedang mengantar anak-anak saya ke dokter anak, lalu agen saya memberi tahu bahwa United ingin mengadakan pertemuan dengan saya dan bertanya kapan saya bisa. Saya bilang, 'sekarang juga'.

"Saya menghentikan mobil, meninggalkan mereka bersama istri saya di tempat praktik dokter, pergi ke tempat parkir, lalu berbicara melalui telepon dengan presiden dan manajer. Dua hari setelah pertemuan itu, saya dijadwalkan kembali ke Chelsea."

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Perkembangan saat penerbangan ubah rencana kembali ke London

Setelah membahas persyaratan pribadi di tempat parkir klinik, gelandang itu menaiki pesawat menuju ibu kota Inggris dengan keyakinan bahwa ia akan kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Chelsea. Namun, negosiasi antara kedua klub berkembang pesat saat ia berada di udara, sehingga rencana perjalanannya berubah sebelum pesawat mendarat.

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Menceritakan saat ia mengetahui kepindahannya telah mendapat lampu hijau, pemain asal Brasil itu menambahkan: "Di tengah penerbangan, agen saya menelepon dan berkata, 'Andrey, semuanya berubah. Kamu tidak perlu ke sana lagi. Kemasi saja barang-barangmu untuk bergabung dengan Manchester.' Semuanya sangat sibuk, tetapi syukurlah berjalan lancar dan saya senang berada di sini."

Sejak tiba di Manchester, gelandang itu telah mencatatkan sembilan penampilan dengan total 490 menit di semua kompetisi pada musim 2026/27, termasuk lima penampilan di Liga Primer Inggris dan tiga kali menjadi starter. Ia telah menerima tiga kartu kuning, tetapi belum mencetak gol ataupun assist.

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Gelandang itu menanti pertemuan kembali di Stamford Bridge

Santos kini bersiap untuk segera menghadapi mantan klubnya ketika United, yang tengah kesulitan, bertandang menghadapi Chelsea pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris Sabtu ini. Awal musim yang buruk membuat tekanan terhadap Carrick terus meningkat, dengan Manchester United terpuruk di posisi ke-16 setelah hanya mengumpulkan tujuh poin dari delapan pertandingan. Membantu tim barunya meraih hasil positif di London barat sangat penting untuk membangkitkan kiprah mereka musim ini.