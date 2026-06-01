Andrés Iniesta mendapatkan klub pertamanya sebagai pelatih kepala dan akan menangani tim nasional Belanda

Andrés Iniesta telah mendapatkan tugas pertamanya sebagai pelatih kepala. Pria asal Spanyol berusia 42 tahun ini akan bergabung dengan Gulf United FC, di Uni Emirat Arab.

Iniesta mengakhiri kariernya sebagai pemain pada tahun 2024. Klub terakhir tempat ia bermain adalah Emirates Club, yang juga berbasis di Uni Emirat Arab.

Sebelumnya, mantan gelandang ini bermain selama lima tahun di klub Jepang, Vissel Kobe. Klub tersebut merekrutnya secara gratis pada 2018 dari FC Barcelona, tempat Iniesta bermain sejak masa mudanya.

Selain itu, Iniesta juga sangat sukses sebagai pemain internasional. Bersama Spanyol, ia memenangkan Piala Dunia 2010 serta Kejuaraan Eropa 2008 dan 2012. Kini ia akan memulai kariernya sebagai pelatih.

Gulf United didirikan pada 2019 dan kini berkompetisi di divisi kedua Uni Emirat Arab. Musim lalu, klub asal Dubai ini finis di peringkat kesepuluh dari lima belas tim.

Salah satu pemain Gulf United adalah Leroy Fer. Gelandang berusia 36 tahun ini pindah secara gratis dari Al-Nasr pada September tahun lalu.

Sebelumnya, Fer pernah bermain untuk klub-klub seperti Feyenoord, FC Twente, dan Swansea City. Selain itu, ia juga tampil sebelas kali untuk tim nasional Belanda.