Andrea Pirlo Sudah Dorong Juventus Rekrut Frenkie De Jong, Tapi Tak Digubris

Federico Bernardeschi: Pada Akhirnya Juventus Akan Jadi Juara Liga Champions Pemain sayap Juventus Federico Bernardeschi bersikukuh bahwa timnya akan segera mengangkat trofi Liga Champions dalam beberapa tahun ke depan Musim ini Bianconeri harus rela tersingkir di perempat-final setelah dikalahkan Ajax 2-1 pada leg kedua di Turin, Rabu (17/4), dan kalah agregat 3-2 Walaupun harus kembali tersingkir, Bernardeschi tetap percaya diri Juventus akan bermain lebih baik di Liga Champions musim depan . “Ini adalah pertanda penting. Saya pikir presiden [Andrea Agnelli] telah memperbaiki [tim] tahun ini, beberapa tahun terakhir, dan akan tetap menjalankan proyek di tahun-tahun yang akan datang untuk memenangkan Liga Champions,” ujarnya kepada Sky Sport Italia . “Saya yakin [gelar] Liga Champions akan segera tiba di Turin. Jika bukan tahun ini, mungkin tahun berikutnya, jika tidak juga, maka tahun berikutnya lagi. Itu [Liga Champions] akan datang.” pungkas mantan pemain Fiorentina tersebut Selanjutnya Juventus akan menghadapi Fiorentina pada, Sabtu (20/4). Kemenangan akan membuat armada Massimiliano Allegri memastikan gelar Serie A Italia, satu-satunya gelar tersisa bagi Juve di musim ini.

