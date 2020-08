Andrea Pirlo: Saya Merasa Terhormat Dipercaya Juventus

Pelatih baru , Andrea Pirlo, melontarkan komentar pertama sejak penunjukkan mengejutkan pada akhir pekan lalu.

Pirlo ditunjuk menggantikan pelatih terdahulu, Maurizio Sarri, yang baru semusim melatih Juventus.

Sarri dipecat setelah Juve disingkirkan wakil Prancis, , pada babak 16 besar Liga Champions, Sabtu (8/8) dini hari WIB.

Pirlo dikontrak selama dua tahun. Padahal sebelumnya, ia juga baru diresmikan sebagai pelatih tim U-23 Juventus sejak akhir Juli lalu.

Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc.

Pronto per questa fantastica opportunità! 💪⚪️⚫️

.

I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus.

Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/5zTuLBq3XW