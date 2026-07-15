Bukan Antonio Conte atau Roberto Mancini, melainkan Andrea Pirlo yang berada di posisi terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia yang baru. Hal itu dilaporkan oleh berbagai media besar Italia.

Sejak kegagalan total dalam kualifikasi Piala Dunia, yang kemudian menyebabkan Gennaro Gattuso mengundurkan diri, Federasi Sepak Bola Italia telah mencari pelatih kepala baru untuk beberapa tahun ke depan. Seseorang yang mampu membawa timnas Italia kembali ke jajaran teratas dunia.

Sejauh ini, telah berlangsung beberapa pembicaraan dan federasi sepak bola tersebut menyimpulkan bahwa profil Pirlo adalah yang paling sesuai dengan kriteria tersebut. Ia diharapkan dapat memimpin Gli Azzurri menuju Piala Dunia 2030.

“Pirlo menarik justru karena ia pernah menjadi pemain dengan mentalitas pemenang yang tepat, dan seorang pelatih yang masih terus mencari kebahagiaan sejati,” tulis La Gazzetta dello Sport. “Federasi Sepak Bola Italia siap menempuh jalan yang belum pernah dilalui bersamanya.”

Hal itu sangat berkaitan dengan perannya dalam merebut gelar juara dunia dua puluh tahun lalu, sebuah prestasi yang telah memberinya status ikonik selamanya di Italia. Hal itu masih sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, visi sepak bolanya juga memikat imajinasi: para pembuat kebijakan terpesona oleh gaya permainannya yang elegan dan mengutamakan penguasaan bola, serta berharap ia dapat menularkan hal tersebut kepada tim nasional sebagai pelatih.

Dengan demikian, Pirlo tampaknya akan mengungguli Conte, Mancini, bahkan Pep Guardiola. “Conte dan Mancini mewakili kepastian tambahan, Guardiola mewakili tantangan yang lebih besar, tetapi arsitek lapangan di balik kemenangan Piala Dunia kami dua puluh tahun lalu berada di posisi terdepan,” demikian menurut La Gazzetta.