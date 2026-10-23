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Kiper Manchester United Andre Onana, yang sedang menjalani musim ini sebagai pemain pinjaman di Liga Super Turki, dilaporkan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas serius pada Kamis malam. Pemain tim nasional Kamerun itu dibawa ke rumah sakit setempat untuk menjalani pemeriksaan medis setelah tabrakan berkecepatan tinggi yang melibatkan beberapa kendaraan.

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Tabrakan berkecepatan tinggi di Trabzon

Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah Onana membantu tim yang dibelanya sebagai pemain pinjaman mencatatkan nirbobol dan meraih kemenangan atas klub Skotlandia, Hearts, di Liga Konferensi. Suasana perayaan segera berubah menjadi kekhawatiran ketika sang kiper terlibat dalam tabrakan beruntun saat dalam perjalanan pulang dari pertandingan. Laporan setempat menyebut kecelakaan itu terjadi di jalan Yomra, dekat kota resor Trabzon di pesisir Laut Hitam, dan segera ditangani petugas layanan darurat.

Seperti dilaporkan Daily Star, keterangan yang muncul dari lokasi menunjukkan bahwa kecelakaan itu merupakan tabrakan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan berbeda. Menurut saksi setempat dan laporan media, sebuah mobil lain dilaporkan menabrak bagian belakang kendaraan Onana dengan kecepatan tinggi. Benturan awal itu mendorong mobil sang kiper ke kendaraan di depannya, sehingga ia terjepit di antara kendaraan dalam tabrakan beruntun yang mengerikan dan menyisakan banyak serpihan kendaraan di jalan.

Foto dan rekaman yang beredar di media sosial setelah kecelakaan memperlihatkan parahnya dampak tabrakan. Mobil sang kiper tampak mengalami kerusakan signifikan pada spakbor depan, sementara bagian depan kendaraan yang menabraknya dari belakang tampak ringsek sepenuhnya.

Keterangan resmi dari Trabzonspor

Getty Images

Presiden Trabzonspor Ertugrul Dogan segera menanggapi kekhawatiran yang meningkat mengenai kondisi sang pemain. Kepada media setempat, petinggi klub itu mengonfirmasi bahwa kecelakaan telah terjadi dan memberikan keterangan awal mengenai kondisi sang kiper. Dogan mengatakan: “Andre Onana terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tadi malam. Tidak ada masalah dengan kondisinya, dan kami berharap ia lekas pulih.”

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Pemain berusia 30 tahun itu dibawa ke fasilitas medis setempat sebagai tindakan pencegahan setelah tabrakan. Staf medis di rumah sakit ditugaskan memeriksanya untuk mengetahui kemungkinan cedera dalam atau gejala gegar otak yang kerap dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas berkecepatan tinggi. Klub belum merilis laporan medis lanjutan yang memastikan kapan ia bisa diizinkan kembali berlatih.

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Masa peminjaman di Turki

Onana pindah ke Super Lig dengan status pinjaman pada awal musim ini setelah mengawali kiprahnya di Old Trafford dengan hasil yang beragam. Kepindahan ke Trabzonspor dimaksudkan untuk membantu mantan pemain Inter Milan itu memulihkan kepercayaan diri dan mendapatkan waktu bermain secara konsisten, jauh dari sorotan tajam Premier League. Sebelum kecelakaan, ia tengah menunjukkan performa positif dan menjadi sosok penting dalam kiprah klub Turki itu di kompetisi Eropa.

Penampilannya melawan Hearts menjadi salah satu momen terbaiknya sejauh ini di Trabzonspor, membuktikan kemampuannya bagi klub besar Turki itu sebelum peristiwa traumatis di jalan Yomra. Sang kiper berupaya menghidupkan kembali kariernya setelah sempat menjadi salah satu penjaga gawang paling diminati di dunia sepakbola saat membela Ajax. Masa peminjaman ini dipandang sebagai langkah penting untuk membuktikan kepada Erik ten Hag bahwa ia masih memiliki masa depan jangka panjang di Manchester.

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Langkah selanjutnya bagi Onana

Getty Images

Para petinggi Manchester United diperkirakan akan terus berkomunikasi dengan pihak klub Turki itu untuk memantau pemulihan pemain mereka. Meski pernyataan awal Dogan bernada optimistis, dampak fisik dan psikologis dari tabrakan berkecepatan tinggi tersebut perlu dinilai secara saksama. Manchester United ingin memastikan pemainnya mendapatkan perawatan terbaik sebelum keputusan apa pun dibuat mengenai kembalinya ia ke lapangan. Beberapa hari ke depan akan sangat penting untuk menentukan tingkat cedera yang dialami pemain asal Kamerun itu dan berapa lama ia harus absen dari pertandingan kompetitif.