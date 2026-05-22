André Onana meraih gelar pertamanya bersama Trabzonspor setelah memenangkan final Piala Turki

Trabzonspor berhasil menjuarai Piala Turki setelah mengalahkan Konyaspor (2-1). Tim yang finis di posisi ketiga liga ini berhasil mengalahkan tim peringkat kesembilan Süper Lig di final.

Pertandingan ini dimulai dengan sedikit keributan. Di menit pertama, pertandingan sempat dihentikan sementara setelah ada kembang api yang dilemparkan ke lapangan. Setelah dilanjutkan, Trabzonspor mengambil inisiatif dan berhasil mencetak gol pembuka di menit ketujuh belas.

Setelah kombinasi cepat di sayap kanan, Wagner Pina memberikan umpan silang. Paul Onuachu muncul di antara dua bek dan mencetak gol dengan tendangan akrobatik yang sangat keras: 1-0.

Konyaspor langsung menyerang setelah jeda. Upaya pertama Jackson Muleka berhasil dihalau oleh André Onana, namun pada kesempatan kedua sang penyerang, kiper tak berdaya: 1-1.

Konyaspor mencium peluang dan langsung menyerang lagi setelah tendangan awal. Setelah pelanggaran terhadap Tim Jabol-Folcarelli, pemain nomor sembilan Süper Lig itu mendapat tendangan penalti. Enis Bardhi melepaskan tendangan penalti keras yang membentur tiang, dan bola pantul akhirnya ditangkap oleh Onana.

Di fase akhir final piala, Trabzonspor mendapat tendangan penalti. Dari titik putih, Onuachu berhasil memanfaatkan peluang emas tersebut. Tak ada keberuntungan yang sia-sia: kiper Bahadir Han Güngördü melompat tepat di atas bola, sehingga gol 2-1 tercipta sepuluh menit sebelum waktu habis.

Trabzonspor bertahan, sehingga Onana meraih gelar pertamanya bersama klub tersebut. Trabzonspor kembali memenangkan Piala Turki untuk pertama kalinya sejak 2020.