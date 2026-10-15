Trabzonspor meraih kemenangan meyakinkan di Conference League pada Kamis. Bertanding di Tampere, Finlandia, tim asal Turki itu mengalahkan KuPS 2-4, antara lain berkat gol Mohamed Salah dan penyelamatan penalti André Onana. Namun, sebelum menjadi pahlawan, sang kiper tampil buruk saat kebobolan gol pertama.

Salah langsung memberi pengaruh pada menit ketiga dengan mengirim Paul Onuachu ke ruang kosong pada saat yang tepat. Penyerang asal Nigeria itu tetap tenang dan menaklukkan kiper Johannes Kreidl: 0-1.

Menjelang turun minum, tim asuhan Thomas Reis kembali mencetak gol. Salah berada di posisi yang tepat dan menyambar bola dengan kaki kirinya. Bola membentur bagian bawah mistar sebelum masuk ke gawang: 0-2.

Perbedaan kualitas kedua tim cukup besar, dan Trabzonspor kembali menunjukkannya lewat gol setelah jeda. Franculino Djú menaklukkan Kreidl pada percobaan keduanya.

Trabzonspor tampak tak menghadapi masalah, tetapi tiba-tiba kebobolan. Onana bergerak maju saat Petteri Pennanen melepaskan tendangan sudut yang melengkung ke arah gawang. Akibatnya, ia terlambat mencegah gol langsung dari sepak pojok tersebut.

Pertandingan nyaris menjadi semakin menegangkan ketika KuPS mendapat penalti. Eksekusi Piotr Parzyszek, mantan pemain PEC, De Graafschap, dan FC Emmen, ditepis dengan baik oleh Onana. Bola muntah kemudian ia tembak jauh melambung.

Pada masa tambahan waktu, Franculino mencetak gol keduanya malam itu, sebelum Gustav Engvall menutup rangkaian gol. Pemain asal Swedia yang membela klub Finlandia itu mencetak gol dari jarak dekat setelah bola mengenai lengan Onana: 2-4.



