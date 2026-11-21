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Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran sejumlah pemain penting tim utama yang sedang menjalani pemulihan. Iraola menjelaskan proses mengembalikan Conor Bradley dan Giovanni Leoni ke tim setelah lama absen, sekaligus memperjelas situasi Hugo Ekitike.

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Bradley dan Leoni kian dekat dengan comeback

Liverpool mendapat kabar baik setelah dua bek mereka, Bradley dan Leoni, kembali berlatih di luar ruangan di AXA Training Centre pekan ini. Bradley absen sejak Januari, sementara Leoni menjalani pemulihan lebih lama setelah menepi sejak September lalu. Keduanya kini kembali berlatih bersama rekan-rekan setim. Iraola menyatakan puas dengan perkembangan mereka, sementara tim medis berupaya mengembalikan keduanya ke tim senior.

"Untuk Conor dan Gio, kami sedang memikirkan langkah berikutnya bagi mereka," jelas pelatih asal Spanyol itu melalui situs resmi klub. Setelah keduanya lama absen karena cedera, fokus kini beralih pada peningkatan kebugaran mereka untuk bertanding. "Kami pikir selama dua pekan mereka akan bergantian berlatih bersama kelompok dan secara terpisah, bisa dibilang begitu. Setelah itu, kami akan mempertimbangkan apakah perlu mengadakan pertandingan tertutup, 11 lawan 11. Atau mereka langsung bermain bersama tim U-21, itu juga pilihan yang sangat baik. Saya pikir mereka harus melalui tahap itu sebelum mulai bermain bersama kami, ya."

Ekitike menargetkan kembali pada tahun baru

Meski kedua bek itu semakin dekat untuk kembali bertanding, Ekitike masih membutuhkan waktu sebelum siap tampil lagi bersama tim utama. Penyerang tersebut tengah pulih dari robekan tendon Achilles yang dialaminya dalam pertandingan di Anfield pada April lalu. Cedera itu membuat pemain bernomor punggung 22 tersebut absen selama beberapa bulan.

Pelatih Liverpool itu menegaskan bahwa rencana awal untuk kembalinya Ekitike tetap berlaku meski sang pemain belakangan telah menjalani latihan tersendiri. "Rencananya selalu Januari dan itu tidak berubah," tegas Iraola. "Jika semuanya berjalan luar biasa baik, dia bisa merencanakan untuk kembali lebih awal, yang tentu jauh lebih baik bagi semua orang. Namun, saat ini kami tetap berfokus pada Januari dan itulah rencananya."

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Pemulihan sang penyerang tertinggal dari dua pemain lainnya

Iraola memastikan bahwa jadwal rehabilitasi Ekitike sedikit tertinggal dari Bradley dan Leoni, tetapi klub tetap optimistis dengan perkembangannya. Staf pelatih saat ini menargetkan periode tertentu untuk kembalinya sang pemain, sembari memastikan ia tidak dipaksakan kembali terlalu cepat setelah mengalami cedera fisik berat pada musim lalu.

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Sang penyerang bahkan sempat menjadi bahan pertimbangan saat proses pendaftaran skuad untuk kompetisi Eropa pada awal musim ini. "Hugo tentu tertinggal dari [Conor Bradley dan Giovanni Leoni], dan saya pikir target untuk Hugo sejak awal selalu Januari. Bahkan ketika kami menyusun daftar pemain untuk Liga Champions, saya ingat sempat mempertimbangkan apakah kami bisa memasukkannya atau tidak," tambah pelatih kepala itu.

Target di Eropa dan tahap akhir pemulihan

Liverpool berharap Ekitike dapat tampil pada tahap akhir fase grup kompetisi Eropa jika pemulihannya terus berjalan tanpa kendala. Tim medis klub memantau aktivitasnya setiap hari untuk memastikan ia memenuhi tolok ukur yang diperlukan sebelum diizinkan mengikuti latihan berintensitas tinggi bersama skuad utama.

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"Semua orang mengatakan bahwa kami pikir dia bisa bermain dalam dua pertandingan terakhir fase grup dan itu tetap menjadi targetnya," ujar Iraola saat membahas paruh kedua musim. "Dia tertinggal dari Giovanni dan Conor, tetapi jika tidak ada masalah, Januari seharusnya menjadi [tanggal kembalinya]."