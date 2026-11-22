Bagikan Ikuti GOAL di Google

Andoni Iraola menantang skuad Liverpool mencapai potensi maksimal saat bersiap menjamu Manchester United di Anfield. Derbi Barat Laut yang sangat dinantikan ini punya arti lebih besar karena Mauricio Pochettino akan memimpin tim tamu untuk pertama kalinya.

Iklan

Rivalitas legendaris kembali tersaji di Anfield

Iraola sepenuhnya menyadari besarnya tantangan saat United bertandang ke Merseyside. Pelatih asal Spanyol itu ingin meraih hasil yang mencerminkan sengitnya rivalitas kedua tim. Iraola menyoroti keistimewaan pertandingan ini dan menyebut performa terkini sering kali tidak lagi menjadi patokan ketika dua raksasa sepakbola Inggris tersebut bertemu di lapangan.

Dalam tulisannya di program resmi pertandingan Liverpool FC, Iraola mengungkapkan antusiasmenya. "Pertama-tama, tentu menyenangkan bisa kembali, terutama untuk pertandingan sebesar yang kami hadapi hari ini. Saya tahu pendukung kedua klub menantikan laga ini, dan kami yang terlibat sebagai pemain atau pelatih pun merasakan hal yang sama. Pertandingan Liverpool melawan Manchester United selalu menghadirkan rasa antusias, kapan pun dan di mana pun laga dimainkan, serta siapa pun yang terlibat," jelas pelatih Liverpool itu.

Sang pelatih ingin memastikan para pemainnya memahami pentingnya pertandingan ini . Ia melanjutkan: "Bagi kami, ini sebuah kehormatan yang disertai tanggung jawab besar karena arti rivalitas ini. Seluruh dunia akan menyaksikan kami dan kami harus menjadikannya motivasi. Kami ingin, dan hampir pasti perlu, tampil sedekat mungkin dengan kemampuan terbaik kami. Itulah standar pertandingan ini."

Tuntutan untuk fokus penuh

Iraola menuntut "penampilan komplet" dengan setiap pemain mencurahkan seluruh kemampuannya sejak peluit awal. Ia merujuk pada laga-laga besar sebelumnya melawan Manchester City dan Arsenal, ketika menurutnya tim kurang tajam dalam penyelesaian akhir sehingga gagal meraih poin penuh di kandang. Untuk derbi ini, ia menegaskan bahwa kurangnya konsentrasi penuh kemungkinan besar akan membuat Liverpool menyia-nyiakan peluang menghadapi United yang berbahaya.

Iklan Iklan

"Itu berarti mencurahkan segalanya sejak awal dan pada setiap momen setelahnya. Itu juga berarti memanfaatkan setiap situasi sebaik mungkin. Jika kami bisa melakukannya, saya yakin peluang kami meraih hasil yang diinginkan para penggemar dan kami sendiri akan meningkat. Seperti biasa, tanggung jawab ada pada kami. Semoga, di dalam maupun di luar lapangan, kami bisa menunjukkan sisi terbaik Liverpool dengan tetap bersatu dari peluit pertama hingga terakhir," kata Iraola.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN Tonton

Mengesampingkan klasemen Liga Primer

Meski posisi kedua tim di klasemen saat ini berbeda, Iraola menegaskan bahwa jarak mereka tidak relevan. Ia percaya sejarah panjang persaingan ini dan kedatangan Pochettino di Old Trafford akan memberi United dorongan psikologis yang besar. Liverpool harus siap menghadapi lawan dengan semangat baru yang ingin segera menunjukkan kemampuannya di bawah kepemimpinan baru, dalam salah satu atmosfer pertandingan paling sulit di dunia sepakbola.

"Kami tidak boleh terganggu oleh apa yang menurut orang-orang ditunjukkan klasemen saat ini. Pada hari seperti ini, hal semacam itu tidak sepenting biasanya. Sejarah rivalitas kedua klub menunjukkan hal tersebut. Kami harus mengantisipasi dan bersiap menghadapi United dalam performa terbaiknya karena mereka pasti melihat pertandingan ini sebagai kesempatan untuk mulai menunjukkan kemampuan terbaik, terutama di bawah kepemimpinan pelatih baru," Iraola memperingatkan.

Iklan

Menyoroti performa di Anfield

Meski performa Liverpool di laga tandang sangat baik, termasuk kemenangan 3-1 atas Crystal Palace baru-baru ini, Iraola menilai hasil mereka di kandang masih perlu ditingkatkan. Pelatih asal Spanyol itu ingin melihat ketajaman yang sama di Anfield seperti yang telah membantu timnya dalam laga-laga tandang. Ia menekankan bahwa meskipun atmosfer yang diciptakan pendukung tuan rumah sudah berkelas dunia, para pemain kini harus membalas dukungan itu dengan dominasi yang konsisten.

Mengenai penampilan tim belakangan ini, ia mengatakan: "Ini sangat penting karena menang di kandang lawan mana pun di liga ini sangat sulit. Namun, pada saat yang sama, hal itu membuat peningkatan performa kandang hingga mencapai standar serupa menjadi semakin penting. Dalam beberapa kasus, selisih tipis telah berdampak besar pada hasil pertandingan kandang kami. Saya mengatakan ini bukan untuk menghibur diri atau mencari alasan, melainkan untuk menekankan bahwa kami harus berbuat lebih banyak agar selisih tipis itu berpihak kepada kami atau tidak lagi menentukan hasil sama sekali."