Andoni Iraola puji setinggi langit pemain muda Liverpool yang tak kenal takut usai kemenangan atas Chelsea lewat adu penalti di Piala Liga Inggris

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Manajer Liverpool Andoni Iraola memuji keberanian para pemain mudanya setelah kemenangan dramatis lewat adu penalti atas Chelsea di Anfield. Liverpool melaju ke perempat final Carabao Cup setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal, dengan sejumlah lulusan akademi memainkan peran penting.

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Iraola percaya pada proses pembinaan akademi

Iraola mengungkapkan kebanggaan besarnya atas penampilan para pemain muda Liverpool setelah mereka melewati laga Piala Carabao bertekanan tinggi melawan Chelsea. Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, memilih tim yang dipenuhi pemain internasional berpengalaman, Iraola menaruh kepercayaan besar kepada para pemain mudanya. Keputusan itu membuahkan hasil. Tim asal Merseyside tersebut mampu mengimbangi lawan dalam pertandingan sengit yang berakhir 1-1 sebelum akhirnya menang 6-5 lewat adu penalti yang berlangsung panjang.

“Saya pikir mereka tampil bagus. Saya pikir mereka layak bermain karena mereka juga tampil sangat baik melawan Tottenham Hotspur pada putaran sebelumnya. Kami memberi tahu mereka bahwa mereka adalah pemain tim utama dan kami percaya kepada mereka jika harus bermain. Mereka menunjukkan kepada kami bahwa kualitas mereka sangat baik dan mereka banyak membantu kami,” kata Iraola kepada Sky Sports.

Duel taktik dan drama adu penalti

Pertandingan berlangsung ketat, dengan pendekatan taktik kedua tim membatasi peluang bersih di kedua sisi lapangan. Iraola mengakui bahwa kedua tim nyaris tidak terpisahkan sepanjang 90 menit. Menurutnya, momentum pertandingan silih berganti. Kedua tim sempat memberikan tekanan dalam waktu cukup lama, tetapi tidak benar-benar mampu memastikan kemenangan sebelum peluit akhir berbunyi.

“Saya pikir pertandingannya cukup berimbang. Sangat kompetitif, tidak banyak peluang bagi kedua tim. Ada momen ketika kami unggul, ada pula momen ketika mereka unggul. Kami sangat senang dengan penampilan banyak pemain dan tentu saja senang bisa keluar sebagai pemenang dalam adu penalti karena itu memberi kami kesempatan untuk masuk ke undian,” jelas pelatih kepala Liverpool tersebut.

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Mamardashvili menjadi pahlawan di bawah mistar

Meski para pemain muda di lini depan menjadi sorotan, kiper Giorgio Mamardashvili mendapat pujian khusus atas aksi heroiknya di bawah mistar. Pemain internasional Georgia itu tampil tenang sepanjang malam dan menghasilkan momen penentu ketika menggagalkan tendangan Emmanuel Emegha dari titik penalti. Kemampuannya menjaga fokus pada saat-saat terakhir adu penalti yang menegangkan menjadi pembeda bagi tim tuan rumah.

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Iraola menegaskan bahwa kekuatan mental sang kiper sama pentingnya dengan refleks fisiknya dalam penentuan hasil tersebut. “Pertandingannya belum selesai. Anda harus menjaga konsentrasi, Anda harus fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Saya pikir Giorgi nyaris menepis banyak tendangan. Dia tampil sangat baik,” tambah Iraola.

Tantangan menghadapi Arsenal menanti

Liverpool kini hanya punya sedikit waktu untuk bersiap menghadapi laga besar Premier League melawan Arsenal pada Minggu. Liverpool saat ini mencatatkan lima kemenangan beruntun di Anfield, dan Iraola ingin mempertahankan momentum tersebut meski laga piala pada tengah pekan menguras banyak tenaga. Dengan beberapa pemain tampil penuh selama 90 menit melawan Chelsea, pemulihan akan menjadi fokus utama staf pelatih dalam 48 jam ke depan.

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“Ini tiga kemenangan beruntun di kandang, yang sangat penting. Kami sempat sedikit kesulitan di kandang. Sekarang kami punya kepercayaan diri setelah menang tiga kali berturut-turut, dan selanjutnya kami menghadapi pertandingan terbesar melawan Arsenal pada Minggu,” pungkas Iraola.