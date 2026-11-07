Andoni Iraola puji naluri mencetak gol Alexander Isak: “Hal yang paling mendekati jaminan!”

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Manajer Liverpool Andoni Iraola melontarkan pujian tinggi kepada penyerang Alexander Isak menjelang laga Premier League melawan Crystal Palace. Isak mencetak gol ketujuhnya musim ini pada pertengahan pekan dan ingin memperbaiki catatannya di Selhurst Park.

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Isak incar gol perdana di Selhurst Park setelah mencetak gol pada tengah pekan

Penyerang Liverpool Alexander Isak menyambut laga Liga Primer melawan Crystal Palace pada Minggu setelah mencetak gol ketujuhnya musim ini saat bertandang ke markas Fenerbahce di Liga Champions pada tengah pekan.

Pemain timnas Swedia itu mencetak gol dalam dua dari tiga penampilan terakhirnya di liga kasta tertinggi melawan Crystal Palace.

Namun, Isak lebih sering bermain di Selhurst Park tanpa mencetak gol dibandingkan di stadion lain mana pun di Liga Primer. Laga Minggu menjadi kesempatan baginya untuk mengakhiri paceklik tersebut.

Iraola sebut Isak 'hal yang paling mendekati jaminan'

Menjelang pertandingan, Iraola menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuan Isak dalam menuntaskan peluang jika mendapat pasokan bola yang tepat di dalam kotak penalti.

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“Alex adalah pencetak gol kelas atas,” kata Iraola dalam konferensi pers sebelum pertandingan.

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“Jika kami bisa menempatkannya dalam posisi untuk mencetak gol, dia akan melakukannya. Itu bukan jaminan, tetapi hampir merupakan hal yang paling mendekati jaminan,” tambah sang manajer.

Memaksimalkan pergerakan dan kemampuan teknik Isak

Iraola menekankan bahwa Liverpool terus berupaya memanfaatkan seluruh kemampuan Isak, termasuk pergerakannya tanpa bola dan kemampuannya membangun kerja sama permainan.

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“Seperti setiap pemain, dia bisa menambah aspek lain dalam permainannya,” jelas Iraola mengenai perkembangan sang penyerang.

“Kami ingin memanfaatkan kemampuan yang dia miliki. Dia juga sangat bagus dalam menyerang ruang kosong, bergerak ke celah antarpemain, dan datang menjemput [bola]. Menurut saya, tekniknya juga rapi. Kami berusaha memanfaatkannya dengan cara terbaik,” ujarnya.

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Liverpool ingin lanjutkan performa impresif di laga tandang

Liverpool bertandang ke London sebagai salah satu tim dengan performa tandang terbaik di liga, setelah meraih 67 persen dari total poin mereka musim ini di laga tandang.

Mereka akan menghadapi tim asuhan Pierre Sage yang tertinggal selama 53,7 persen dari total waktu pertandingan mereka musim ini.

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Dengan Isak memimpin lini serang dan kapten Virgil van Dijk mencatatkan jumlah kemenangan duel terbanyak di liga, Liverpool mengincar tiga poin lagi di ibu kota.