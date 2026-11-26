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Andoni Iraola memuji Alexander Isak setelah dua gol sang striker membawa Liverpool menang telak 3-0 di kandang Club Brugge. Pemain timnas Swedia itu mencapai dua digit gol musim ini, sementara Florian Wirtz juga mencetak gol. Hasil tersebut mengangkat Liverpool kembali ke delapan besar dan membuat Iraola puas dengan ketajaman penyerangnya.

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Iraola puji Isak setelah kemenangan atas Club Brugge

Iraola memuji striker Isak yang menurutnya sedang berada dalam “momen luar biasa” setelah dua golnya menginspirasi kemenangan 3-0 atas Club Brugge . Tim tamu mengendalikan jalannya pertandingan di Belgia untuk mengamankan tiga poin penting.

Isak membuka skor untuk membawa Liverpool unggul sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan mereka pada babak kedua. Pemain timnas Swedia itu kembali mencetak gol pada menit ke-82 untuk memastikan hasil pertandingan. Gol tersebut membuat koleksi Isak untuk Liverpool musim ini mencapai 10 gol di semua kompetisi.

Striker dipuji karena memastikan kemenangan

Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Iraola menyoroti kontribusi penyerang andalannya. Manajer Liverpool itu menyebut ketajaman Isak saat berhadapan langsung dengan pertahanan lawan sebagai faktor penentu dalam laga tersebut.

“Dia sedang berada dalam momen luar biasa saat ini,” kata Iraola, seperti dikutip ESPN. “Mereka membiarkannya berhadapan satu lawan satu dengan bek tengah, dan pada salah satu kesempatan itu dia memastikan kemenangan.”

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Rencana taktik atasi tekanan Brugge

Selain mencetak dua gol, Isak berperan penting dalam proses membangun serangan Liverpool. Iraola menjelaskan bahwa timnya sengaja berupaya mengalirkan bola lebih awal kepada sang striker untuk melewati tekanan agresif Club Brugge dan menyerang ruang yang ditinggalkan.

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“Dia banyak membantu kami dalam permainan kombinasi, terutama pada babak pertama,” tambah Iraola. “Kami mudah menemukannya. Dengan cara mereka menekan, kami harus segera mengalirkan bola kepadanya dan kami tahu akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan.”

Liverpool kembali ke delapan besar

Kemenangan meyakinkan itu sangat berarti bagi posisi Liverpool di klasemen. Tambahan tiga poin di Belgia mengangkat tim Iraola kembali ke delapan besar.

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Liverpool kini berada di peringkat kelima dengan 12 poin dari lima pertandingan. Dengan Isak tampil tajam dan Wirtz juga menyumbang gol, tim Iraola berada dalam posisi kuat untuk melanjutkan kiprah mengesankan mereka.