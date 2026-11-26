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Andoni Iraola tetap optimistis soal cedera lutut Victor Munoz setelah pemain sayap itu tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat Liverpool menang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions. Meski rekrutan musim panas senilai £34,5 juta itu tampak sangat kesakitan, Iraola memberikan kabar yang penuh harapan menjelang laga Liga Primer melawan Everton pada Minggu.

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Munoz tertatih-tatih keluar saat Liverpool menang

Iraola mengatakan ia tetap optimistis soal kondisi Munoz setelah pemain sayap itu harus keluar akibat cedera lutut saat Liverpool menang 3-0 atas Club Brugge di Liga Champions pada Rabu malam.

Pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera tersebut menjelang akhir babak pertama di Belgia. Meski tampak sangat kesakitan saat meninggalkan lapangan, Munoz mampu berjalan tertatih-tatih tanpa memerlukan tandu. Ia harus keluar lebih awal, satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Liverpool dalam laga Eropa yang selebihnya berjalan nyaman. Klub kini menanti dengan cemas untuk mengetahui seberapa parah cederanya.

Iraola beri kabar penuh harapan soal cedera Munoz seusai laga

Berbicara setelah kemenangan di Belgia, Iraola mengakui bahwa melihat Munoz harus keluar sedikit meredupkan suasana, meski Liverpool menang meyakinkan. Namun, pelatih Liverpool itu mengungkapkan bahwa kondisi pemain sayap tersebut sudah tampak lebih baik saat pertandingan berakhir.

"Itu jelas bagian terburuk dari pertandingan," kata Iraola, seperti dikutip Metro. "Dia sangat kesakitan saat meninggalkan lapangan. Setelah pertandingan selesai, dia jauh lebih positif. Saat kejadian, rasanya sangat, sangat sakit. Seusai laga, saya berbicara dengannya dan dia sedikit lebih optimistis."

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Liverpool atasi Brugge dengan nyaman meski Munoz cedera

Munoz bergabung dengan Liverpool pada musim panas setelah ditransfer dari Osasuna seharga £34,5 juta. Tim medis klub kini akan mengevaluasi kondisi sendi lututnya sebelum menentukan apakah cederanya ringan atau lebih serius.

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"Itu benturan pada lutut, jadi sekarang kami harus memeriksanya. Kami akan melihat apakah kondisi lututnya baik besok dan itu hanya akibat benturan atau, tentu saja, masih terlalu dini untuk mengetahui apakah ada masalah yang lebih serius daripada benturan," jelas Iraola.

Meski kehilangan Munoz sebelum jeda, Liverpool tetap tampil efektif untuk mengalahkan Club Brugge. Dua gol Alexander Isak dan satu gol Florian Wirtz memastikan kemenangan 3-0, sekaligus membawa Liverpool meraih empat kemenangan dari lima pertandingan Liga Champions musim ini.

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Munoz berpacu dengan waktu agar bisa menghadapi Everton

Perhatian kini tertuju pada pemeriksaan hari Kamis. Liverpool menunggu kepastian apakah Munoz terhindar dari absen panjang. Tim asuhan Iraola kembali berlaga di Liga Primer pada Minggu dengan bertandang ke markas Everton. Masih harus dilihat apakah pemain sayap senilai £34,5 juta itu pulih tepat waktu untuk tampil akhir pekan ini.