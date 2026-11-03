Bagikan Ikuti GOAL di Google

Andoni Iraola meminta Liverpool mematahkan kepercayaan diri Fenerbahce di Istanbul saat mereka memburu kemenangan keempat beruntun di Liga Champions. Sementara itu, Cody Gakpo bercanda bahwa Liverpool mungkin seharusnya lebih sering melakukan diving setelah dua keputusan penting merugikan mereka dalam kekalahan dari Arsenal pada Minggu. Hasil itu membuat Liverpool tertinggal sembilan poin dari sang juara bertahan di Liga Primer.

Iklan

Iraola ingin Liverpool mematahkan momentum Fenerbahce

Dalam konferensi pers jelang pertandingan di Istanbul, Iraola mengakui kota itu akan selalu istimewa bagi Liverpool, tetapi memperingatkan timnya bahwa laga melawan Fenerbahce besok akan berat. Liverpool berada di peringkat ketiga fase liga Liga Champions setelah memenangi ketiga pertandingan mereka, sementara tuan rumah menempati posisi ke-31 dengan hanya dua poin dari dua hasil imbang dan satu kekalahan, yakni saat dihajar Aston Villa 6-0.

"Saya pikir Istanbul akan terasa istimewa bagi Liverpool. Anda tidak bisa menemukan malam lain seperti [2005], dengan kebangkitan seperti itu," kata Iraola. "Besok, saya tahu pertandingannya akan berat. Datang ke Turki untuk bermain selalu sulit. Fenerbahce punya pengalaman dan skuad yang bagus. Mereka tahu cara bermain di Liga Champions, jadi kami harus mematahkan kepercayaan diri dan momentum mereka. Saya pikir hasil kami di Liga Champions dan Piala Carabao lebih baik daripada di Liga Primer. Kami ingin melanjutkan laju ini di Liga Champions: tiga pertandingan, sembilan poin. Kami bisa mencapai 12 poin dan berusaha finis di delapan besar, tetapi laga tandang di Liga Champions itu berat. Secara mental, kami harus siap."

Iraola ingatkan Liverpool agar menekan Fenerbahce asuhan Kuyt dengan tepat

Fenerbahce juga telah berganti pelatih, dengan mantan penyerang Liverpool Dirk Kuyt kini berada di bangku pelatih. Iraola menjelaskan bahwa rekaman pertandingan tim asuhan Kuyt yang bisa dipelajari masih sedikit, tetapi menegaskan para pemainnya tetap sama. "Fenerbahce telah berganti pelatih, tetapi para pemainnya tidak berubah. Kami mengenal para pemain dan timnya. Belum banyak pertandingan bersama Kuyt yang bisa dianalisis [dibandingkan] dengan pelatih sebelumnya, tetapi saya rasa gaya bermain mereka tidak banyak berubah. Kami harus mewaspadai para pemain yang bisa menjadi pembeda," katanya.

Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan pentingnya melakukan tekanan sejak peluit pertama. "Saya pikir Fenerbahce adalah tim yang memiliki pemain-pemain sangat bagus, dengan kemampuan teknik yang sangat baik. Jika kami tidak menekan mereka dengan tepat, kami bisa membiarkan mereka mengendalikan pertandingan. Mereka punya pemain-pemain berpengalaman, jadi semakin kuat kami memulai laga, semakin sedikit peluang yang akan mereka dapatkan."

Iklan Iklan

Gakpo frustrasi dengan keputusan wasit saat melawan Arsenal

Gakpo, yang juga berbicara kepada media, mengakui keputusan wasit pada pertandingan hari Minggu di Anfield sulit diterima. "Terkadang itu bisa membuat frustrasi. Namun, pada akhirnya itu keputusan wasit. Kami sebagai tim bermain cukup jujur dan mungkin kami seharusnya lebih sering menjatuhkan diri seperti yang dikatakan pelatih, tetapi tidak. Kami bermain cukup jujur. Dalam kedua kejadian itu, [wasit] bisa memberikan penalti atau pelanggaran, tetapi mereka memutuskan untuk tidak melakukannya dan kami harus menerimanya," kata pemain timnas Belanda itu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FB Champions League 12.45 LIV Tonton

Iraola mengungkapkan bahwa ia tidak meminta penjelasan atas keputusan-keputusan tersebut. "Tidak, saya belum memintanya dan belum mendapatkannya. Sejujurnya, saya tidak punya waktu. Saya hanya mempersiapkan diri untuk pertandingan ini, berfokus pada pertandingan ini dan lawan." Gakpo menambahkan: "Saat ini [kami punya] sembilan poin. Arsenal adalah tim yang sangat bagus, mereka menunjukkannya dalam beberapa fase pertandingan. Kami adalah tim yang masih berkembang dalam beberapa aspek. Kami bisa mendekati mereka jika tampil sangat baik, tetapi kami sedang berupaya menjaga konsistensi."

Gravenberch diragukan tampil saat Liverpool memburu 12 poin

Ryan Gravenberch diragukan tampil karena masalah pada tumit. "Kondisinya dipantau dari hari ke hari. Ini cedera tumit dan bergantung pada rasa sakitnya," kata Iraola, seraya menambahkan bahwa sang gelandang belum berada dalam kondisi 100 persen saat melakukan pemanasan jelang laga melawan Arsenal.

Iklan

Liverpool berharap ia bisa kembali pada akhir pekan, sementara kemenangan besok akan membawa mereka mengoleksi 12 poin dan semakin dekat untuk finis di delapan besar.