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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola mengakui Liverpool 'membutuhkan' kemenangan atas Crystal Palace untuk mengakhiri keterpurukan setelah pekan yang menjadi mimpi buruk, tetapi mengungkap kekhawatiran terkait cedera Dominik Szoboszlai

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Andoni Iraola mengakui bahwa Liverpool sangat membutuhkan kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Liga Primer untuk menghentikan penurunan performa yang mengkhawatirkan. Liverpool datang ke Selhurst Park di bawah tekanan besar setelah menjalani pekan yang berat, ketika mereka menelan dua kekalahan beruntun di kompetisi domestik dan Eropa.

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Kembali ke jalur kemenangan

Gol-gol Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, dan Alexander Isak mengamankan tiga poin penting bagi tim tamu di London selatan. Liverpool unggul tipis saat turun minum setelah babak pertama yang berlangsung ketat, terutama berkat penyelamatan krusial Alisson.

Selepas jeda, Liverpool sepenuhnya mengendalikan permainan menghadapi Palace yang tampil gigih. Setelah sempat kesulitan memberikan umpan akhir untuk menembus pertahanan rapat lawan, tim tamu segera memanfaatkan ruang yang terbuka begitu mereka unggul.

Iraola mengulas kemenangan di Selhurst Park

Iraola mengaku lega berhasil melewati laga tandang yang sulit setelah kekalahan mereka dari Fenerbahce baru-baru ini.

“Kami jelas membutuhkan kemenangan ini, terutama setelah kekalahan beberapa hari lalu di Turki,” jelas sang manajer. “Ini laga tandang lainnya dan kami harus menemukan cara untuk menang di stadion seperti ini. Saya sangat senang dengan tiga poin ini.”

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Menjelaskan perubahan taktik timnya, ia menambahkan: “Pada babak pertama, pertandingan cukup terbuka. Kedua tim punya peluang dan Alisson melakukan penyelamatan yang sangat penting bagi kami. Gol pertama itu penting, membuat kami unggul 1-0 saat turun minum. Pada babak kedua, kami bertahan jauh lebih baik dan mengendalikan pertandingan dengan jauh lebih baik.

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“Pada babak kedua, ketika kami unggul, ada ruang untuk menyerang dan segalanya menjadi jauh lebih mudah. Babak pertama berbeda, mereka bertahan lebih dalam. Kami menemukan posisi bagus di antara lini, tetapi umpan akhir kami tidak tepat.”

Kondisi kebugaran Szoboszlai kembali menimbulkan kekhawatiran

Kemenangan penting itu akhirnya dibayangi potensi masalah bagi Dominik Szoboszlai. Dalam penampilan pertamanya sebagai starter di liga sejak pulih dari masalah hamstring, gelandang asal Hungaria itu mengalami benturan pada babak pertama yang kini membuat partisipasinya dalam agenda internasional mendatang terancam.

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“Dom jelas tidak dalam kondisi 100 persen pada babak kedua,” ungkap Iraola. “Hal terakhir yang kami butuhkan sekarang adalah kehilangan pemain dalam pertandingan internasional. Pada jeda internasional terakhir, kami kehilangan tiga pemain yang sangat penting, yakni Alex, Cody [Gakpo], dan Dom.”

Menjelaskan masalahnya secara lebih spesifik, ia menambahkan: “Saya rasa Dom sedikit meluruskan lututnya. Kondisinya baik-baik saja, tetapi tidak 100%. Dia harus berhati-hati dan melihat apakah dia bisa bermain untuk tim nasional atau tidak. Saya berharap kondisi kami lebih baik dalam dua pekan. Saya tahu Dom akan melakukan segalanya untuk berangkat karena dia senang bermain untuk tim nasional, tetapi kondisinya tidak 100 persen ketika pertandingan berakhir.

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“Kami bersama staf medis harus memeriksanya dan melihat apa masalahnya. Saya tahu apa yang saya inginkan, tetapi saya harus memahami tim nasional. Dom ingin berangkat, tetapi saya tidak yakin.”

Menanti kabar medis dengan cemas

Staf medis Liverpool kini akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lutut Szoboszlai. Liverpool sangat ingin menghindari krisis cedera lagi selama jeda internasional sembari berupaya membangun momentum saat kembali berlaga di kompetisi domestik.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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