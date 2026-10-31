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Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola angkat bicara soal meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Alexis Mac Allister di Anfield. Meski sang gelandang telah menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin tetap bersama klub, sejumlah laporan menyebut ia bisa hengkang pada musim panas sebagai bagian dari perombakan taktik.

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Perombakan lini tengah membuat masa depan Mac Allister diragukan

Liverpool dikabarkan merencanakan perombakan besar di lini tengah pada akhir musim ini. Karena itu, klub asal Merseyside tersebut telah memberi tahu Mac Allister bahwa mereka tidak akan menawarinya kontrak baru.

Pemain berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak di Anfield hingga 2028, tetapi kepergiannya pada musim panas 2027 kini dipandang sebagai kemungkinan nyata. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Liverpool bersiap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan setidaknya satu gelandang tengah baru, yang membuka jalan bagi potensi kepergian pemain asal Argentina tersebut.

Iraola puji komitmen pemain Argentina itu di tengah ketidakpastian

Mac Allister secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya menjelang laga Liverpool melawan Atletico Madrid di Liga Champions pada awal September. Pemain timnas Argentina itu mengatakan: "Saya menerima kabar bahwa klub tidak dalam posisi untuk menawarkan kontrak baru kepada saya, yang tentu saja membuat saya sangat, sangat sedih."

Namun, Iraola memilih untuk menyoroti sisi positif dari situasi tersebut. Pelatih Liverpool itu menekankan dedikasi Mac Allister kepada tim yang tetap teguh meski tidak mendapat tawaran kontrak baru.

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"Anda menyebut konferensi pers [sebelum pertandingan melawan Atletico Madrid], saya juga hadir setelah dia," kata Iraola. "Hal terpenting dari konferensi pers itu adalah dia ingin bertahan di sini. Dia ingin tampil sebaik mungkin agar bisa terus membantu kami, bukan?"

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Iraola menambahkan: "Dia adalah pemain yang telah meraih pencapaiannya. Kejelasan sikapnya mengenai apa yang dia inginkan sangat baik bagi kami. Saya menghargainya dan dia pemain kelas atas."

Kecerdasan taktis tetap krusial bagi Liverpool

Meski kemungkinan transfer membayangi, Mac Allister tetap menjadi bagian penting dari rencana Iraola dalam waktu dekat. Pelatih itu sangat menghargai pemahaman taktis dan kepemimpinan mantan pemain Brighton tersebut di lapangan.

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"Mac Allister, seperti yang selalu saya katakan, memahami permainan secara keseluruhan," jelas Iraola. "Bukan hanya tuntutan di posisinya, tetapi juga apa yang terjadi dalam permainan secara keseluruhan.

"Terkadang dia menjadi orang pertama yang mengoreksi rekan-rekan setimnya saat pertandingan berlangsung, bukan hanya pemain yang berada di sebelahnya. Dia memahami apa yang sedang terjadi, dan itu kualitas yang sangat baik untuk dimiliki."

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Juara bertahan Arsenal menanti di Anfield

Liverpool harus mengesampingkan persoalan kontrak itu saat bersiap menjamu juara bertahan Liga Primer Arsenal pada Minggu. Mac Allister diperkirakan akan memainkan peran penting di lini tengah ketika Liverpool berupaya meraih hasil penting di kandang melawan sang pemegang gelar.