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Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola angkat bicara soal masa depan Alexis Mac Allister di Liverpool di tengah rumor kepergiannya, meski sang gelandang telah berjanji setia

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Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola angkat bicara soal meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Alexis Mac Allister di Anfield. Meski sang gelandang telah menyatakan secara terbuka bahwa ia ingin tetap bersama klub, sejumlah laporan menyebut ia bisa hengkang pada musim panas sebagai bagian dari perombakan taktik.

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Perombakan lini tengah membuat masa depan Mac Allister diragukan

Liverpool dikabarkan merencanakan perombakan besar di lini tengah pada akhir musim ini. Karena itu, klub asal Merseyside tersebut telah memberi tahu Mac Allister bahwa mereka tidak akan menawarinya kontrak baru.

Pemain berusia 27 tahun itu masih terikat kontrak di Anfield hingga 2028, tetapi kepergiannya pada musim panas 2027 kini dipandang sebagai kemungkinan nyata. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Liverpool bersiap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan setidaknya satu gelandang tengah baru, yang membuka jalan bagi potensi kepergian pemain asal Argentina tersebut.

Iraola puji komitmen pemain Argentina itu di tengah ketidakpastian

Mac Allister secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya menjelang laga Liverpool melawan Atletico Madrid di Liga Champions pada awal September. Pemain timnas Argentina itu mengatakan: "Saya menerima kabar bahwa klub tidak dalam posisi untuk menawarkan kontrak baru kepada saya, yang tentu saja membuat saya sangat, sangat sedih."

Namun, Iraola memilih untuk menyoroti sisi positif dari situasi tersebut. Pelatih Liverpool itu menekankan dedikasi Mac Allister kepada tim yang tetap teguh meski tidak mendapat tawaran kontrak baru.

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"Anda menyebut konferensi pers [sebelum pertandingan melawan Atletico Madrid], saya juga hadir setelah dia," kata Iraola. "Hal terpenting dari konferensi pers itu adalah dia ingin bertahan di sini. Dia ingin tampil sebaik mungkin agar bisa terus membantu kami, bukan?"

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Iraola menambahkan: "Dia adalah pemain yang telah meraih pencapaiannya. Kejelasan sikapnya mengenai apa yang dia inginkan sangat baik bagi kami. Saya menghargainya dan dia pemain kelas atas."

Kecerdasan taktis tetap krusial bagi Liverpool

Meski kemungkinan transfer membayangi, Mac Allister tetap menjadi bagian penting dari rencana Iraola dalam waktu dekat. Pelatih itu sangat menghargai pemahaman taktis dan kepemimpinan mantan pemain Brighton tersebut di lapangan.

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"Mac Allister, seperti yang selalu saya katakan, memahami permainan secara keseluruhan," jelas Iraola. "Bukan hanya tuntutan di posisinya, tetapi juga apa yang terjadi dalam permainan secara keseluruhan.

"Terkadang dia menjadi orang pertama yang mengoreksi rekan-rekan setimnya saat pertandingan berlangsung, bukan hanya pemain yang berada di sebelahnya. Dia memahami apa yang sedang terjadi, dan itu kualitas yang sangat baik untuk dimiliki."

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Juara bertahan Arsenal menanti di Anfield

Liverpool harus mengesampingkan persoalan kontrak itu saat bersiap menjamu juara bertahan Liga Primer Arsenal pada Minggu. Mac Allister diperkirakan akan memainkan peran penting di lini tengah ketika Liverpool berupaya meraih hasil penting di kandang melawan sang pemegang gelar.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.