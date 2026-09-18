Pasalnya, terutama Harry Kane dan Michael Olise tampil luar biasa pada malam itu. Kane mencetak dua gol, sementara Olise bahkan menyumbang tiga gol dalam kemenangan telak tersebut. Karena itu, departemen media sosial Union merasa ada kaitan dengan pernyataan terbaru Yamal soal Ballon d'Or.

"Andai bocah tengil 19 tahun dari Barcelona itu bisa menutup mulutnya saja? Kane dan Olise benar-benar sedang on fire hari ini dan membuktikan bahwa mereka adalah materi Ballon d'Or," tulis Union Berlin di X sambil bercanda.

Namun, tampaknya tidak semua pengguna memahami nada ironis dari unggahan tersebut dan mengkritik akun Union karena menyalahkan pernyataan bintang Barca itu atas kekalahan telak tersebut. Die Eisernen tidak goyah karena hal itu dan menanggapi dengan datar: "Humor bukan untuk semua orang."

Bahkan setelah itu, klub ibu kota itu tetap setia pada pendekatan humornya. Dalam unggahan lain, Union menegaskan bahwa setelah kekalahan telak itu mereka lebih memilih untuk tidak mencari masalah dengan para pendukung FC Barcelona: "Tolong biarkan tweet ini menjauh dari Barcelona. Saya belum siap menghadapi orang-orang Katalan yang marah setelah laga tandang ini."

Lamine Yamal menyindir Harry Kane dalam perdebatan Ballon d'Or

Latar belakang sindiran kecil di media sosial ini adalah pernyataan terbaru Yamal soal Ballon d'Or. Dalam perbincangan dengan mantan pemain profesional Jorge Valdano untuk Movistar Plus bintang Barca itu menegaskan bahwa dirinya termasuk di antara favorit untuk penghargaan tersebut - dengan sindiran yang diarahkan kepada Kane: "Menurut saya, Ballon d'Or seharusnya diberikan kepada pemain terbaik di dunia, titik," jelas Yamal, sembari menegaskan bahwa bukan semata jumlah gol yang dicetak yang menentukan pemenangnya.

Dengan demikian, Yamal jelas merujuk kepada Kane. Penyerang Inggris itu mencetak 73 gol di laga kompetitif pada musim lalu dan mengamankan Sepatu Emas. Pada musim yang sedang berjalan pun, striker Bayern itu secara impresif menegaskan ambisinya: Melawan Union, Kane mencetak gol Bundesliga ke-100 dan ke-101-nya, sekaligus mencatatkan rekor baru.

Selain Kane dan Yamal, Olise juga termasuk dalam kelompok pemain yang disebut dalam persaingan merebut Ballon d'Or.