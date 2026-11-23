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Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, membalas kritik yang menyebut timnya terlalu defensif setelah memecahkan rekor kemenangan sepanjang masa La Liga milik Luis Aragones pada Minggu. Pelatih asal Argentina itu meraih kemenangan ke-345 di kasta tertinggi Spanyol lewat kemenangan meyakinkan 3-0 di markas Getafe, melampaui catatan 344 kemenangan milik mendiang legenda klub tersebut yang bertahan lama.

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Pelatih asal Argentina lampaui legenda klub

Simeone meraih kemenangan ke-345 di La Liga hanya dalam pertandingan ke-567-nya. Ia membutuhkan 189 pertandingan lebih sedikit daripada Aragones untuk melampaui catatan 344 kemenangan yang dicapai sang legenda sebelum kemenangan terakhirnya pada 2004. Gol Alex Baena dan Johnny Cardoso membuat Atletico unggul pada babak pertama, keduanya tercipta berkat assist Julian Alvarez . Alejandro Grimaldo menambah gol lewat penalti di pengujung laga setelah Djene Dakonam diusir menyusul tinjauan VAR atas pelanggarannya terhadap Alexander Sorloth.

Simeone bantah anggapan timnya bermain defensif

Mengenang pencapaian itu seusai pertandingan, Simeone mengakui bahwa hal tersebut sangat berarti baginya: "Itu membuat saya bahagia. Biasanya tidak banyak hal yang membuat saya bahagia, tetapi ada kerja keras yang luar biasa di balik ini."

Meski telah banyak mengubah gaya bermain Atletico sejak datang pada 2011, sang pelatih masih menghadapi sindiran yang sama soal taktiknya. Menanggapi sorotan tersebut di saluran televisi Spanyol Movistar, ia menambahkan: "Lalu ada kritik terus-menerus yang kami hadapi. Saya tidak terlalu memedulikannya, tetapi saya tetap mencatatnya.

"Ada narasi bahwa kami tim defensif, seolah-olah kami selalu bermain semata-mata untuk bertahan. Anda tidak memenangi 345 pertandingan hanya dengan bertahan. Apa itu mungkin?"

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Kiprah panjang menandai era luar biasa Simeone di Atletico

Ketika mengambil alih klub yang tengah kesulitan hampir 15 tahun lalu, Simeone mengubah Atletico menjadi kekuatan ketiga yang mapan di sepakbola Spanyol. Ia mengusik dominasi Real Madrid dan Barcelona sekaligus meraih delapan trofi. Meski pelatih klub rival mungkin memiliki persentase kemenangan lebih tinggi atau koleksi trofi lebih banyak, hanya sedikit yang mampu menyamai daya tahan dan konsistensinya di level tertinggi.

Bahkan dua kekalahan dari Real Madrid di final Liga Champions, pengalaman paling menyakitkan sepanjang masa kepelatihannya, gagal menggoyahkannya. Satu kekalahan terjadi lewat adu penalti, sementara yang lain terjadi pada babak perpanjangan waktu setelah gol penyama kedudukan pada masa tambahan babak kedua. Sebaliknya, pelatih yang kerap mengenakan pakaian serba hitam itu tetap menunjukkan intensitas yang sama di tepi lapangan. Rekor sepanjang masa pun berpindah dari satu sosok besar Atletico ke sosok besar lainnya, 22 tahun setelah Aragones mencatatkannya.

Atletico kejar pemuncak klasemen La Liga

Hasil pada Minggu itu menjadi kemenangan kedelapan Atletico dalam sembilan laga liga, membawa mereka mengoleksi 31 poin , hanya tertinggal dua poin dari Real Madrid dan lima poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Dengan kerja sama Baena, Alvarez, dan Cardoso yang semakin padu, tim Simeone membangun momentum menjelang rangkaian pertandingan musim dingin. Menjaga ketajaman serangan ini akan menjadi kunci jika mereka ingin mengubah laju positif tersebut menjadi persaingan serius dalam perebutan gelar.