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Selama bertahun-tahun, ofisial pertandingan perempuan dihadapkan pada pilihan sulit antara mengejar ambisi mereka di level tertinggi olahraga dan membangun keluarga. Namun, serangkaian inisiatif FIFA kini memastikan para wasit tidak lagi harus mengorbankan karier mereka untuk menjadi ibu, sekaligus menjadi contoh bagi upaya menciptakan lingkungan yang inklusif di level tertinggi sepakbola.

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Peluncuran Proyek Kesehatan dan Performa Perempuan

Selama ini, perangkat pertandingan perempuan yang mengambil cuti melahirkan memiliki kekhawatiran nyata akan kehilangan tempat di kancah internasional yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Dampak fisik persalinan, ditambah tuntutan kebugaran yang ketat di sepakbola elite, kerap memaksa mereka merencanakan kehamilan dengan menyesuaikan jadwal turnamen besar.

Untuk mengatasi hal itu, badan sepakbola dunia meluncurkan Proyek Kesehatan dan Performa Perempuan pada 2026. Inisiatif ini memperkuat sistem yang sudah ada dengan menyediakan dukungan menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan wasit sepanjang masa kehamilan hingga setelah melahirkan. Kini, mereka mendapat manfaat dari program latihan yang disesuaikan, pemantauan nutrisi, serta pemeriksaan kesejahteraan secara rutin bersama staf teknis dan kebugaran.

Yang terpenting, program ini memastikan calon ibu tetap berstatus aktif dalam daftar wasit internasional. Setelah melahirkan, mereka mendapat jadwal bertahap untuk kembali bertugas, disertai dukungan terkait tidur dan pilihan cara memberi makan bayi. Rehabilitasi fisik berlangsung secara bertahap, mulai dari latihan gerak ringan dan pemulihan fungsi otot dasar panggul hingga peningkatan kebugaran aerobik, sehingga mereka siap memimpin pertandingan tanpa menghadapi tekanan untuk kembali terlalu cepat.

Menghilangkan tekanan untuk kembali terlalu cepat

Bagi perangkat pertandingan asal Mauritius, Queency Victoire, keputusan untuk berhenti sementara demi melahirkan anak pertamanya pada 2020 langsung memunculkan kecemasan tentang masa depan kariernya. Namun, pendekatan baru FIFA meredakan kekhawatiran itu. Ia dapat bertugas di Piala Dunia Wanita 2023 sebelum melahirkan anak keduanya, lalu kembali menjadi asisten wasit di Piala Dunia Wanita U-17 2026 di Maroko.

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"Sebagai perempuan, Anda takut untuk kembali. Anda tidak yakin bagaimana semuanya akan berjalan, apa yang akan terjadi," jelas Victoire. Ia mengatakan bahwa dirinya didorong untuk kembali hanya ketika ia sendiri sudah siap. "Kami ditanya bagaimana keadaan kami dan sebagainya. Jadi, menurut saya, dukungan yang kami terima dari FIFA benar-benar membantu kami. Secara mental, psikologis, dan fisik, semuanya benar-benar membantu kami sebagai wasit perempuan."

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Wasit asal Kanada, Myriam Marcotte, juga merasakan peningkatan kepercayaan diri dalam kariernya ketika diundang ke seminar elite Concacaf yang bergengsi di Kosta Rika pada Februari 2025, saat usia kehamilannya tujuh bulan. Ia berhasil kembali ke lapangan untuk bertugas di Piala Dunia Wanita U-20 2026 di Polandia.

"Begitu cepatnya saya dilibatkan dalam seminar itu membuat saya merasa, 'Oke, saya masih punya kesempatan. Saya masih bisa melanjutkan proses ini,'" kata Marcotte. "Mengetahui bahwa Anda tidak akan digantikan selama harus absen untuk beberapa waktu, mengetahui bahwa orang-orang masih peduli kepada Anda dan mengundang Anda ke kompetisi atau acara meskipun Anda sedang hamil."

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Membangun lingkungan turnamen yang ramah keluarga

Inisiatif ini mencakup lebih dari sekadar rehabilitasi fisik. Program tersebut juga mengatasi kendala logistik yang dihadapi orang tua saat bepergian ke turnamen besar. Kepala Perwasitan Wanita FIFA, Bibiana Steinhaus-Webb, memperjuangkan pendekatan yang mengutamakan keluarga. Para perangkat pertandingan dijamin memiliki pilihan untuk membawa satu orang pendamping ke ajang internasional, serta mendapat fasilitas perjalanan dan akomodasi yang ramah keluarga.

"Kami memahami bahwa setiap kehamilan berbeda dan, dalam semua kasus, kami berupaya memberi mereka ketenangan pikiran," ujar Steinhaus-Webb. Ia juga menyoroti besarnya dampak kehadiran keluarga di lingkungan para wasit. "Kehadiran anak-anak di acara-acara itu membawa suasana yang sangat positif bagi kelompok ini. Senyum mereka menular dan mereka sangat penting dalam membangun keakraban, yang menjadi jauh lebih mudah lewat cara mereka memandang dunia."

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Perangkat pertandingan asal Australia, Lara Lee, yang melahirkan putrinya dua tahun lalu dan baru-baru ini menjadi wasit di Piala Dunia Wanita U-17 2026, meyakini perubahan ini membawa dampak besar bagi profesi mereka. "Orang-orang berpotensi memiliki anak ketika waktunya tepat bagi mereka, bukan ketika ada jeda yang tepat dari tugas internasional di antara siklus Piala Dunia," ujar Lee. "Jika harus menyesuaikan dengan jadwal itu, mereka mungkin berisiko tidak pernah memiliki anak. Jadi, menurut saya, sangat penting untuk bersikap terbuka karena itu memberi Anda lebih banyak kesempatan."

Menatap target di Amerika Selatan

Dengan Piala Dunia Wanita 2027 di Brasil kian dekat, perhatian kini beralih untuk memastikan kebijakan progresif ini diterapkan di panggung terbesar sepakbola. Victoire, Marcotte, dan Lee sama-sama tengah berupaya mengamankan tempat dalam daftar akhir perangkat pertandingan untuk turnamen di Amerika Selatan tersebut.

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Bagi mereka yang terpilih, FIFA telah memastikan bahwa fasilitas khusus untuk memompa ASI di stadion dan ruang tenang bagi ibu menyusui akan tersedia sebagai fasilitas standar sepanjang turnamen 2027. Dengan menghapus keharusan memilih antara keluarga dan sepakbola elite, badan sepakbola dunia itu memastikan sepakbola global tidak kehilangan perangkat pertandingan paling berbakat saat mereka berada di puncak karier.