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Achraf Hakimi menegaskan Maroko telah menampilkan citra terbaiknya saat Pengadilan Arbitrase Olahraga bersiap memutus sengketa final Piala Afrika 2025 melawan Senegal. Meski muncul laporan terbaru tentang kemungkinan penundaan, bek Paris Saint-Germain itu memilih beristirahat menjelang laga Liga Champions melawan Roma pada Rabu.

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Hakimi tetap tenang jelang putusan CAS

Bek kanan Paris Saint-Germain sekaligus kapten Maroko, Achraf Hakimi, tetap tenang saat menanti putusan akhir Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengenai sengketa final Piala Afrika 2025 melawan Senegal. Putusan itu dijadwalkan keluar pada Selasa, 24 November 2026, tetapi laporan yang muncul menjelang malam menyebut ada kemungkinan penundaan menyusul pengaduan Maroko pada saat-saat terakhir.

Menanggapi putusan yang akan segera keluar itu dengan tenang, Hakimi menegaskan bahwa ia akan beristirahat di rumah dan mempersiapkan diri untuk laga Liga Champions PSG melawan Roma, alih-alih terus memikirkan hasil proses hukum tersebut. “Ini akan menjadi hari yang tenang. Saya akan pulang untuk beristirahat. Lalu seseorang akan memberi tahu saya putusannya dan itu saja. Setelah itu, saya akan tidur untuk pertandingan besok,” kata Hakimi.

Hakimi membela sikap Maroko di final

Maroko meraih gelar kontinental keduanya pada final Piala Afrika 2025 di kandang sendiri, tetapi pertandingan itu menuai kontroversi besar setelah CAF menjatuhkan skorsing dua pertandingan kepada Hakimi pada 18 Januari 2026, dengan hukuman satu pertandingan ditangguhkan selama setahun, akibat tindakan tidak sportif yang melibatkan handuk milik kiper Senegal Edouard Mendy saat hujan. Saat membahas kejadian di final itu, Hakimi membela tindakannya dan menyoroti perilaku tim lawan.

“Putusannya tidak mudah. Semua orang melihat apa yang terjadi di lapangan, semua orang punya pendapat, dan saya juga punya pendapat sendiri. Dalam sepak bola, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan lapangan seperti itu,” kata Hakimi. “Saya merasa telah menjalankan tugas saya, tim ini bangga, dan mereka telah menampilkan citra Maroko sebaik mungkin. Bagi saya, bagi para suporter, kami harus tetap bangga atas apa yang telah kami lakukan.”

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Fokus beralih ke Piala Afrika berikutnya

Hakimi, yang menempati peringkat keenam dalam Ballon d’Or 2025 dan meraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika 2025, menegaskan skuad Maroko tetap bersatu apa pun putusan CAS. Setelah membela negaranya dalam tiga edisi Piala Dunia dan empat edisi Piala Afrika, ia menekankan bahwa perhatian harus segera beralih ke agenda internasional berikutnya.

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“Kami menunggu bersama. Apa pun putusannya, kami harus siap menghadapi Piala Afrika berikutnya, yang saat ini paling penting,” tambah Hakimi.

Tugas di Liga Champions menanti di Paris

Sembari menunggu putusan CAS, prioritas terdekat Hakimi kembali ke tugasnya bersama klub di Parc des Princes, tempat PSG, juara bertahan Liga Champions dalam dua edisi terakhir, akan menjamu Roma.

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Setelah meraih lima gelar Ligue 1 serta dua gelar Eropa berturut-turut pada 2025 dan 2026 bersama klub Paris itu, bek berusia 28 tahun tersebut bertekad membantu tim asuhan Luis Enrique mempertahankan rekor kemenangan 100 persen mereka pada awal kiprah di Eropa.