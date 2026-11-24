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Kevin De Bruyne mengecam media Italia karena menciptakan situasi yang tidak bersahabat bagi keluarganya di tengah spekulasi mengenai masa depannya di Napoli. Gelandang asal Belgia itu angkat bicara menjelang kepulangannya yang dinanti-nantikan ke Stadion Etihad untuk menghadapi mantan klubnya, Manchester City, di Liga Champions.

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Kesal karena privasinya terusik dan dikaitkan dengan transfer

De Bruyne mengungkapkan kekesalannya atas laporan terbaru yang menyebut ia bisa meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona pada bursa transfer Januari . Gelandang berpengalaman yang dikaitkan dengan kepindahan ke PSV Eindhoven itu menggunakan konferensi pers menjelang pertandingan untuk membahas wawancara yang baru-baru ini diberikan istrinya di Belgia. Menurutnya, media Italia sengaja menyalahartikan wawancara tersebut untuk memicu rumor kepergiannya.

“Sejujurnya, saya sangat menyesalkan semua ini. Jika Anda membaca artikelnya, yang belum Anda baca, Anda akan memahami apa yang dia katakan. Saya sedang berada di Belgia, lalu banyak hal dikatakan dan banyak reaksi negatif ditujukan kepada istri saya,” kata De Bruyne, seperti dikutip Football Italia. Ia secara khusus mengungkapkan kemarahannya atas pemuatan foto-foto kediaman pribadinya. “Saya melihat foto-foto rumah saya di media, dan itu tidak baik. Saya tahu para jurnalis di Italia telah menciptakan situasi ini dan saya tidak tahu mengapa. Anda tidak tahu kehidupan pribadi saya, Anda tidak berhak mengomentari kehidupan pribadi saya. Itu situasi yang tidak menyenangkan bagi saya dan istri saya,” tambahnya.

Gelandang berpengalaman itu enggan bicara soal masa depan di Napoli

De Bruyne enggan mengungkapkan rencana jangka panjangnya bersama Napoli. Ia mengakui bahwa usianya yang mendekati 36 tahun membuatnya harus mempertimbangkan banyak hal di tengah situasi kontraknya saat ini . Meski langkah berikutnya masih belum pasti, gelandang berpengalaman itu menegaskan bahwa fokusnya tetap memberikan segalanya untuk Napoli. Alih-alih larut dalam spekulasi, pemain asal Belgia itu menekankan bahwa prioritasnya saat ini adalah mempertahankan performa bagusnya dan membantu klub menjalani musim yang berat.

“Saat ini saya tidak bisa bicara banyak. Sejauh ini saya sudah bermain dengan usaha 400 persen. Saya bukan lagi berusia 20 tahun, saya hampir 36 tahun, jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk sekarang, tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya bermain bagus dan berusaha membantu tim tampil baik. Ada banyak tantangan tahun ini dan banyak hal telah terjadi,” jelasnya.

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Perubahan peran di lapangan dan kembali ke Manchester

Meski menghadapi gangguan di luar lapangan, De Bruyne menegaskan bahwa ia puas dengan penampilan individunya bersama tim asuhan Massimiliano Allegri musim ini. Ia mengatakan perannya di lapangan terus berubah seiring penyesuaian terhadap berbagai sistem dan ruang dalam permainan. Pemain asal Belgia itu menekankan bahwa kemampuannya membaca permainan tetap menjadi kelebihan terbesarnya, di posisi mana pun staf pelatih menempatkannya.

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“Saya telah bermain dalam banyak peran berbeda sepanjang karier dan sering berganti posisi. Peran Anda dalam sepakbola selalu bisa berubah. Saya bermain berdasarkan apa yang saya rasakan di lapangan, di mana saya melihat ruang, dan di mana saya yakin bisa paling berbahaya. Saya merasa bermain bagus tahun ini, di posisi mana pun saya bermain,” ujar De Bruyne.

Kesetiaan di tengah putusan soal keuangan City

Dalam konferensi pers itu, De Bruyne juga ditanya tentang kabar bahwa City dinyatakan bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan Liga Primer. De Bruyne, yang menjalani satu dekade penuh trofi di klub tersebut, termasuk enam gelar liga, langsung membela mantan klubnya serta hubungan yang ia bangun di sana. Ia menegaskan bahwa putusan hukum itu tidak akan mengubah pandangan pribadinya terhadap klub ataupun kerja keras yang ia curahkan di lapangan.

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“Ini klub saya, saya menyayangi para pemiliknya. Saya hanya punya rasa sayang terhadap klub ini dan itu tidak akan pernah berubah. Tentu saja ada aturan dalam hidup. Menurut saya, semua orang bermain sampai batasnya. Sementara itu, saya bermain di dalam garis lapangan dan bersaing dengan pemain lain. Saya mendapat banyak pengalaman bersama tim-tim saya dan para pemain. Bagi saya, itulah yang paling saya hargai. Bahkan kelak, ketika karier saya berlanjut, saya pikir hal terpenting adalah hubungan yang saya miliki dengan semua orang dan bagaimana Anda mengelola hal-hal ini,” pungkasnya.