"Masih akan menjadi kesalahpahaman selama 100 tahun bahwa penonton mengharapkan bola dibuang ke luar lapangan," kata Klopp kepada RTL. Latar belakangnya: penyerang tengah Belanda Brian Brobbey terjatuh karena mengalami gangguan, tetapi tim Jerman tetap melanjutkan permainan dan meski Oranje kalah jumlah, mereka tidak memainkan bola ke luar lapangan. Pada akhirnya, rangkaian situasi itu berujung pada gol pembuka 1-0 oleh Felix Nmecha pada menit ke-32.

"Pada dasarnya para pemain memang diarahkan untuk tetap bermain," jelas Klopp, bahwa sama sekali bukan kurangnya fair play ketika kaptennya Joshua Kimmich dkk. terus melanjutkan permainan secara konsisten. Rekannya, pelatih baru timnas Belanda Xavi, di sisi lain melihat kasus itu sebagai "campuran" antara kecerdikan dan kurangnya fair play dari kubu tim DFB.

Ia juga menyeret wasit, kompatriotnya dari Spanyol Alejandro Jose Hernandez Hernandez, ke dalam pembahasan: "Wasit sudah menaruh peluit di mulutnya dan beberapa pemain kami karena itu berhenti bermain," kritik Xavi, tetapi pada saat yang sama menegaskan: "Itu juga bukan masalah besar."

Mantan wasit Manuel Gräfe justru sependapat dengan Klopp. "Secara peraturan semuanya benar. Hanya dalam kasus cedera kepala atau cedera serius pertandingan wajib dihentikan," jelasnya kepada harian Bild sembari menilai situasi itu: "Dalam laga persahabatan, bola tentu akan dibuang keluar, tetapi ini adalah pertandingan kompetitif. Belanda sempat tidak sepenuhnya fokus. Tim DFB memanfaatkannya dengan cerdik. Anda memang tidak akan mendapat teman dengan cara itu, tetapi ini olahraga profesional. Akan sangat banyak yang tetap melanjutkan permainan. Pada akhirnya, pemain di belakang sama sekali tidak berdampak. Itu adalah kesalahan Belanda karena tidak tetap bermain dengan konsentrasi."

Mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart memandang perkara ini lebih drastis dan menyebut keputusan Jerman untuk terus bermain di stasiun TV NOS sebagai "tidak sportif". Kimmich, sebaliknya, menilainya dengan tenang: "Kami sepenuhnya benar untuk tetap bermain." Kemungkinan untuk menghentikan pertandingan adalah tugas wasit, kata bintang Bayern itu, "dan saya tidak mendengar bunyi peluit."

Tudingan dari kapten Oranje Virgil van Dijk bahwa keputusan tim Jerman untuk terus bermain adalah aib, dibalas tegas oleh Kimmich: "Saya pikir itu bukan jawaban yang reflektif darinya."

Tim DFB: Bagaimana kondisi Kai Havertz dan Jamal Musiala?

Sesaat sebelum gol pembuka Nmecha, Klopp harus menarik Kai Havertz, yang bagian belakang pahanya terasa nyeri, lebih cepat dari lapangan. Jamal Musiala, yang sebenarnya seharusnya masuk starting XI, bahkan sama sekali tidak bisa bermain setelah mengalami masalah otot saat pemanasan: "Keduanya sedang menjalani MRI, saya harap malam ini kami masih mendapat diagnosis," kata pelatih baru timnas Jerman itu setelah peluit akhir mengenai dua pemain yang cedera tersebut dan ia tidak percaya bisa kembali mengandalkan duet itu pada pertandingan berikutnya melawan Yunani pada hari Minggu: "Saya harap itu bukan sesuatu yang serius. Bagi kami mereka kemungkinan absen, tetapi semoga setelah itu mereka cepat siap bermain lagi."

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Keunggulan tipis Jerman bertahan hingga sesaat sebelum laga usai, tetapi pada masa injury time Belanda akhirnya juga mendapatkan gol penyama kedudukan yang pantas lewat Cody Gakpo. Pemain pengganti Ruben van Bommel, putra mantan bintang Bayern Mark van Bommel, memberikan assist indah dalam prosesnya lewat umpan silang luar kaki yang luar biasa. "Saya bertanya kepada van Bommel kecil dari mana dia mendapatkan itu," ungkap Klopp sambil berseloroh ke arah sang ayah: "Itu bukan dari ayahnya, luar kaki itu pasti dari ibunya."

Mengapa gol Belanda dari Virgil van Dijk dianulir?

Sementara itu, selain gol pembuka tim DFB, satu adegan lain terutama juga memicu kontroversi: Setelah nyaris seperempat jam, pemimpin lini belakang van Dijk sempat membawa Belanda unggul lewat sundulan setelah sepak pojok. Namun gol itu dianulir setelah intervensi VAR, karena penyerang Oranje Brobbey menurut pandangan wasit secara melanggar aturan menghalangi kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen untuk keluar di area lima meter - sebuah keputusan yang keras.

"Itu aib yang mutlak," sembur van der Vaart. "Itu luar biasa," karena Brobbey "nyaris tidak melakukan apa-apa. Tentu saja orang boleh saling bersentuhan. Kiper tidak boleh melakukan sesukanya. Itu hanya penampilan kiper yang sangat lemah," kata van der Vaart. Klopp punya pandangan berbeda dan merujuk pada kekuatan fisik Brobbey yang luar biasa: "Dia itu nyaris berbentuk persegi dan Marc tidak punya peluang untuk bisa melewatinya. Itu sepak pojok yang hebat, tetapi itu pelanggaran. Sekarang itu memang harus ditiup seperti itu," kata Klopp, merujuk pada fakta bahwa penjaga gawang juga baru-baru ini kembali mendapat perlindungan lebih kuat di area lima meter saat Piala Dunia.

Mengenai penilaian secara olahraga atas debut Klopp, bek tengah Jonathan Tah berkata: "Tentu kami ingin menang, ada peluang di kedua sisi. Tetapi kalau Anda unggul 1-0, Anda juga ingin menuntaskannya. Kami membuat langkah pertama yang bagus, pertandingan ini brutal intensnya. Tidak semuanya sempurna, tetapi itu memang bukan intinya. Kami ingin mulai menampilkan wajah yang berbeda di lapangan. Dan hari ini adalah langkah pertama ke arah sana." Pujian khusus diberikan Tah kepada bek kanan Philipp Treu dari SC Freiburg, yang menjalani debutnya di timnas: "Saya ingin menyoroti Pippo. Cara dia naik-turun di sisi lapangan itu luar biasa. Benar-benar top untuk laga internasional pertamanya," kata Tah.

Pada hari Minggu Jerman akan menghadapi Yunani pada matchday ke-2 musim Nations League 2026/27, dan di Augsburg Klopp akan menjalani debut kandangnya di bangku pelatih tim nasional. "Fokusnya memang sangat pada pertahanan dan pressing, bagaimana kami ingin menekan lawan," kata Kimmich mengenai sesi latihan pertama di bawah Klopp. "Tujuannya memang menemukan struktur dasar tertentu saat tidak menguasai bola. Itu kemudian menjadi dasar agar kami juga bisa berkembang saat menguasai bola."