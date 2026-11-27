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Pelatih Bournemouth Marco Rose mendukung ambisi timnya di Liga Europa setelah mereka bangkit secara dramatis dengan 10 pemain untuk mengalahkan Celta Vigo pada Kamis, sekaligus mencatatkan rekor klub berupa 10 kemenangan beruntun. Meski Bafode Diakite mendapat kartu merah pada awal laga, Bournemouth membalikkan keadaan dan menang 2-1 di Spanyol untuk mempertahankan rekor sempurna dalam kiprah perdana mereka di kompetisi Eropa.

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Bournemouth kejutkan Celta di Spanyol

Bournemouth bangkit dari ketertinggalan pada babak pertama dan kartu merah untuk memperpanjang rentetan kemenangan mereka di Spanyol . Iago Aspas membawa Celta unggul lewat tendangan melengkung sebelum Bafode Diakite diusir setelah tinjauan VAR pada menit ke-23 karena mengenai pergelangan kaki Couhaib Driouech dengan kaki terangkat tinggi. Gol Alvaro Rodriguez dan pemain pengganti Rayan pada babak kedua kemudian membalikkan keadaan, sementara tiga gol Celta dianulir karena offside.

Rose sambut mimpi meraih trofi Eropa

Kebangkitan dramatis itu menempatkan Bournemouth di puncak klasemen Liga Europa dengan lima kemenangan dari lima laga. Mereka menjadi tim ketiga yang memenangi lima pertandingan pertamanya di kompetisi utama Eropa, setelah Nuremberg pada 1961-62 dan Ararat pada 1972-73. Sebelum laga dimulai, superkomputer Opta sudah menempatkan Bournemouth di antara favorit turnamen dengan peluang juara 26 persen. Rose pun tidak berusaha meredam ekspektasi.

Kepada TNT Sports, Rose mengatakan: "Anda selalu boleh bermimpi. Jika tampil di kompetisi seperti ini, Anda ingin meraih hasil terbaik, tetapi kami tahu perjalanan masih panjang dan masih banyak pertandingan.

"Sekarang fokus kami adalah masuk delapan besar agar, sebagai klub Liga Primer, kami tidak perlu memainkan lebih banyak pertandingan lagi. Setelah itu, kami bisa melihat perkembangannya selangkah demi selangkah. Dalam situasi kami, tetap rendah hati dan bekerja keras adalah hal yang baik."

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Kebangkitan luar biasa di bawah pelatih asal Jerman

Kemenangan pada Kamis itu menjadikan Bournemouth tim Liga Primer pertama di kompetisi mana pun yang menang setelah tertinggal saat turun minum dengan 10 pemain, sejak Liverpool mengalahkan Newcastle United pada Agustus 2023. Rose melakukan delapan perubahan dari pertandingan liga sebelumnya. Meski demikian, timnya justru tampil lebih baik setelah kartu merah tersebut, melepaskan tujuh tembakan pada babak kedua dibandingkan tiga sebelum jeda.

Momentum berubah ketika Rodriguez menyundul umpan silang melengkung Amine Adli. Sesama pemain pengganti, Adrien Truffert dan Marcus Tavernier, kemudian bekerja sama menciptakan gol kemenangan Rayan. Hasil itu melengkapi kebangkitan luar biasa di bawah penerus Andoni Iraola tersebut. Setelah kalah 5-1 dari Chelsea pada 10 Oktober, Bournemouth berada tepat di atas zona degradasi tanpa satu pun kemenangan di liga. Mereka kemudian meraih 10 kemenangan beruntun dengan mencetak sedikitnya dua gol di setiap pertandingan.

Laga berikutnya di kandang Fulham segera menanti

Rose kembali menghadapi jeda singkat sebelum pertandingan berikutnya. Bournemouth, yang berada di posisi kelima, akan bertandang ke Fulham pada Minggu dalam laga Liga Primer. Dengan selisih hanya empat poin dari posisi kedua, mereka ingin mempertahankan momentum saat kembali berlaga di kompetisi domestik. Kemenangan lain di London barat akan memperpanjang rentetan hasil luar biasa mereka sekaligus meringankan tekanan dalam membagi fokus antara kompetisi Eropa dan liga.